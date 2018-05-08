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    Общество

    Омбудсмен обратилась к украинцам накануне 9 Мая

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (309)

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    По словам Людмилы Денисовой, украинские ветераны боролись за право каждого на жизнь и свободу. При этом она напомнила о праве "каждого иметь свои памятные даты".
    Людмила Денисова
    Facebbok Людмилы Денисовой

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала участников торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и 73-й годовщины Победы к толерантности и законности.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook
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    Ранее Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов" (ОУН), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк". Националисты заявили, что намерены патрулировать улицы, чтобы сорвать шествие.

    "В страшные годы войны украинские ветераны боролись за право каждого из нас на жизнь и свободу. Мы должны уважать их подвиг и… право каждого иметь свои памятные даты. Призываю всех быть толерантными друг к другу, воспринимать без агрессии мысли и убеждения, которые отличаются от собственных, и быть терпимым", — приводит во вторник слова Денисовой пресс-служба омбудсмена.

    Она также призвала всех участников торжественных мероприятий придерживаться законности. Денисова выразила надежду, что и правоохранители будут действовать в рамках закона в случае выявления каких-либо правонарушений.

    В Украине 8 мая — День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. При этом украинцы продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником. Основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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