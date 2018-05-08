Омбудсмен обратилась к украинцам накануне 9 Мая

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала участников торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и 73-й годовщины Победы к толерантности и законности.

Ранее Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов" (ОУН), которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк". Националисты заявили, что намерены патрулировать улицы, чтобы сорвать шествие.

"В страшные годы войны украинские ветераны боролись за право каждого из нас на жизнь и свободу. Мы должны уважать их подвиг и… право каждого иметь свои памятные даты. Призываю всех быть толерантными друг к другу, воспринимать без агрессии мысли и убеждения, которые отличаются от собственных, и быть терпимым", — приводит во вторник слова Денисовой пресс-служба омбудсмена.

Она также призвала всех участников торжественных мероприятий придерживаться законности. Денисова выразила надежду, что и правоохранители будут действовать в рамках закона в случае выявления каких-либо правонарушений.

В Украине 8 мая — День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. При этом украинцы продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником. Основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.