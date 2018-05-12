Беспамятство, непримиримость и словоблудие гаранта

Василий Стоякин, обозреватель

Выступления президента Порошенко традиционно производят смешанное впечатление – они прекрасны по форме (Петр Алексеевич – блестящий оратор) и ужасны по содержанию. Причина последнего – путанная и противоречивая государственная идеология.

В выступлениях 8 мая эти особенности проявились в полной мере. Именно 8-го – потому что в выступлении 9 мая, формально посвященного годовщины Победы, он говорил только о ходе АТО, которая закончилась сама-собой – без какой-то заметной победы – часть территории Украины по-прежнему киевскими властями не контролируется, хотя она и заметно меньше, чем была в мае 2014 года.

Выступление на открытии выставки "Герои"

8 мая не просто так день, а день подписания капитуляции фашистской Германии по берлинскому времени. Информационный повод совершенно четкий. В Украине это день памяти и примирения, но изначально он задумывался именно в привязке к Второй Мировой войне. Однако, авторы президентского спича все это великолепно презирают как "советское наследие". Поэтому президенту пришлось нести то, что он нес.

А говорил о том, что надо обязательно помнить всех-всех-всех – те тех, кто воевал в Красной Армии, и тех, кто воевал в составе других армий Антигитлеровской коалиции, и бойцов УПА, а заодно – княжеских дружинников и ветеранов АТО.

Собственно, никто и не спорит с тем, что их всех надо помнить. Просто если мы в день, связанный с победой над фашистской Германией вспоминаем княжеских дружинников, мы принижаем Победу. Если мы вместе с ветеранами Красной армии вспоминаем всех остальных, то принижаем роль Красной армии и украинцев в ней. Ну и надо, все же, видеть разницу между гражданами Канады и США украинского происхождения, сражавшимися на "пляжах Нормандии" (неадекватность этого словоупотребления очевидна, по-моему, всем, кроме президентских спичрайтеров) и жителями УССР (да-да – в "сталинской империи" у украинцев было свое государство), защищавшими свою землю.

Пообещав "помнить всех" президент тут же перешел к теме того, что помнить нужно, а что не нужно.

Тут и "программа мероприятий относительно восстановления и внедрения национальных боевых традиций в Вооруженных Силах Украины", новые, правильные" праздники, вместо старых – "неправильных". В общем – "армию окончательно отчистят от опасных рудиментов советско-российской идеологии" и "в нашем военном календаре не должно быть ничего общего с государством-агрессором".

Естественно, тут же было рассказано о том, как "нелюди якобы защищают русскоязычных в Украине" — оказывает, СБУ установила, что в январе 2015 году Мариуполь обстреливался с территории России непосредственно начальником Ракетных войск и артиллерии Южного военного округа. И эти данные совпали с данными группы Bellingcat…

Если бы не фраза о Bellingcat, то я бы в эту информацию мог поверить. Впрочем, полагаю, что выводы СБУ могли происходить или из Bellingcat, или из тех же источников, что Bellingcat (палец и потолок).

В конце-концов, президент пообещал восстанавливать систему международной безопасности, разрушенную действиями России, но напомнил, что "только сильная и боеспособная армия является главным фактором нашей безопасности".

Обратите внимание – это выступление в честь дня памяти и примирения. Не перепутайте.

"Первая минута мира"

Если честно, у меня отнялся дар речи – о чем думали организаторы акции? В стране четыре года идет война, а они говорят о "первой минуте мира"…

Читайте также: Последний День Победы этой власти. Президент из страны — нацбандитизм рулит

Логично было бы ожидать, что президент будет говорить об этом. Но нет. Начал он рассказывать о "чернопиджачниках" и о том, как история войны исследуется в рамках "современной политики исторической памяти".

Мне неудобно об этом говорить, но рамках политики никогда и ничего не исследуется. Политика только дает оценки. Причем желательно, чтобы оценки немного соответствовали фактажу. Но у украинских оценок своя жизнь…

Оказывается, для Украины война началась 1 сентября на нападения Германии на Польшу (тут, кстати, стоило бы вспомнить, каким образом украинские земли оказались в составе Польши и о роли в этом Петлюры, ну да ладно…). Оказывается, есть какие-то факты, доказывающие, что СССР и Германия два года были союзниками (кстати, США объявили войну Германии в декабре 1941 года, а до этого продавали ей нефть, например).

Президент, вроде бы, начал говорить о том, что основные действия войны происходили, в том числе, на территории Украины, но опять сорвался на Нормандию (по счастью, заменив "пляжи" на "побережье").

Разоблачая советскую историческую мифологию президент сделал открытие – оказывается, своими же были убиты 954 тыс. советских солдат!

Откуда дровишки? Ссылается он на Александра Яковлева, который возглавлял комиссию при Ельцине, пришедшую к таким выводам. Помимо того, что Яковлев – сам по себе "знак отсутствия качества", надо понимать, что это огромная исследовательская работа – установить обстоятельства смерти каждого солдата… А их продолжают хоронить и опередить имя каждого не могут, не то, чтобы обстоятельства смерти. Не говоря об абсурдности самой цифры – собственно военные потери СССР составляют около 8 миллионов человек. Интересно, чем занимался Вермахт в то время, когда комиссары и заградотряды истребляли Красную армию? Собственно, это наглядный пример того, как "осуществляются" "исследования" в рамках политики…

Естественно, президент обозначил различия сторон "добра" и "зла": "у них – эту войну выиграл Сталин, у нас – эту войну выиграл народ. (…) Мы говорим: "Никогда больше". Они говорят: "Можем повторить".

Интересно, сам президент противоречия в своих словах не видит? "Можем повторить" относится к отражению агрессии. Кажется, когда Украина столкнулась с фактом российской агрессии, он сам отнюдь не говорил "никогда больше", а отдавал приказы по продолжению АТО… Или я что-то упустил?

"Бессмертный полк" был прямо назван "гибридным оружием Кремля", а его участники – жертвами кремлевской пропаганды. Правда, оргвыводы сделаны не были – президент только призвал быть бдительными и порекомендовал, как именно надо поминать погибших: "тихо, мирно, по-христиански".

Общество, надо понимать, президента поняло правильно – в шествиях "Бессмертного полка" приняли участие от 300 до 500 тысяч человек. Причем участвовали в нем, по моим наблюдениям, даже участники АТО. Они что – тоже жертвы пропаганды? Как же они российскую агрессию отражают?

Кстати, об отражении агрессии. Президент сравнил оккупацию Крыма с аншлюсом Австрии, а захват Судетской области – с агрессией в Донбассе. Правильное сравнение, но его нужно продолжить. Австрийцы подтвердили воссоединение с Германией на референдуме, а после войны союзники оккупировали ее именно как часть Германии. Оккупация же Судет была связана с тем, что западные союзники не просто отказали Чехословакии в защите, но и пригрозили международной изоляцией… Я правильно понял, что президент жалуется на некорректное поведение союзников в вопросах заключения и исполнения Минских соглашений?

Резюме

В День памяти и примирения президент, в основном, призывал поскорее забыть и историю Украины в составе СССР и здравый смысл заодно тоже. Примириться ни с кем не обещал, а, напротив, демонстрировал намерения сражаться с СССР, Россией и теми согражданами, которых он считает "пятой колонной" и "гибридным оружием".

К счастью, пока что речь идет о предвыборной стратегии – усилить раскол в стране и выйти на выборы в качестве борца с "реваншем". Собственно, эта схема (опробованная на выборах 1996 года в России и 1999 – в Украине) – единственная, позволяющая надеяться на успех человеку с рейтингом Порошенко.

Правда, не могу не напомнить, что в 2010 году Ющенко вообще не смог воспользоваться такой моделью, а попытка выстроить такую же схему в 2015 году для Януковича окончилась вообще нехорошо. Кстати, сейчас эту схему опять реализует Сергей Левочкин (судя по скандалу вокруг канала "Интер", явно служащему усилению раскола). Я бы на месте президента насторожился…

Читай также: Порошенко в Германии, итоги визита