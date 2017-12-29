Обмен пленными – луч света в конце тоннеля

Александр Хроленко, военный обозреватель

Украинская сторона 27 декабря передала непризнанным республикам ЛНР и ДНР 233 человека (из списка в 306 фамилий), и забрала 73 человека. В тот же день самолеты с освобожденными военнослужащими ВСУ приземлились в аэропорту Борисполь.

Глава ОБСЕ Карин Кнайсль, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали реализацию договоренностей трехсторонней контактной группы, и лишь украинский президент Петр Порошенко внес диссонанс: "Нас больше. Мы сильнее. Мы победим". Эти слова и стилистика штаба АТО: "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины" – не вызывают сомнений в продолжении карательной операции ВСУ в Донбассе. Впрочем, ее все чаще называют войной.

Свежий пример политической неадекватности представил глава Миссии Украины при НАТО (в ранге посла) Вадим Пристайко: "Несмотря на войну с Россией, наше государство находит возможность принимать участие во всех операциях Альянса". Дипломат рассуждает о массовой поставке оружия (включая комплексы ПВО), которое поможет "отбросить российские атаки на Востоке".

Невольно возникает мысль: это как же надо презирать и ненавидеть свою страну, чтобы втягивать ее в самоубийственную войну с Россией!

Ориентиры минских соглашений

Назначающие Россию стороной вооруженного конфликта на востоке Украины определенные силы в США и НАТО сознательно вооружают и подталкивают Киев к горячей войне с Москвой.

После обнародования решений Оттавы и Вашингтона о поставках оружия Украине Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Она зафиксировала боевые бронированные машины, зенитные установки и другие признаки военного присутствия сил и средств в зоне безопасности в подконтрольных украинскому правительству районах. Наличие средств ПВО на позициях ВСУ особенно настораживает. Вероятно, одного сбитого над Украиной "Боинга" мало.

Вероятно, двумя годами ранее украинская сторона подписала Минские соглашения от безысходности, и выполнять их не собиралась изначально. Это была попытка выиграть время, и она удалась. Но при всех недостатках и толкованиях, соглашения сдерживают размах боевых действий.

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По данным ООН, в период ожесточенных боев в Донбассе число погибших гражданских жителей достигало 700 человек в месяц, а с марта 2015 года – после подписания минских соглашений – среднее число погибших снизилось до уровня 10 человек в месяц (с обеих сторон).

Общее количество погибших в конфликте мирных жителей достигает 2800 человек, из которых более 2000 погибли до заключения минских соглашений. Причем число жертв от действий ВСУ на порядок превышает аналогичные потери от огня ополченцев (1 к 10). Документ ООН вполне конкретно отвечает на вопрос: кто в Донбассе "государство-агрессор"?

А могли бы жить

Пентагон и Госдепартамент США давно разработали план поставок Украине противотанковых комплексов, артиллерийских орудий, средств ПВО и прочего вооружения. И в 2018 году Вашингтон планирует выделить оборонному сектору Украины 410 миллионов долларов – почти в три раза больше, чем в 2017-м. Начинается более активный этап реализации плана. Ставки растут, и "украинский проект" может получить непредсказуемое продолжение – для всей Европы (настоящая война аукнется и Соединенным Штатам).

Американцы уже потратили 22 миллиона долларов на оснащение учебного центра ВСУ под Львовом, где прошли подготовку уже более шести тысяч украинских военнослужащих. США намерены предоставить Украине еще 20 миллионов долларов на оборудование центров подготовки спецназа. Многое остается за кадром, но даже видимых усилий Пентагона достаточно, чтобы понять насколько большая опасность нависла над украинским народом, который без тени сожаления могут принести в жертву – ради возрождения угасающей американской исключительности.

В Пентагоне заявляют о необходимости военной Шенгенской зоны в Европе, и все же никто из американских генералов не ответил на ключевой вопрос о поддержке Украины войсками США и НАТО в случае развертывания Киевом боевых действий против России. Вероятнее развитие по "грузинскому сценарию" августа 2008 года – за агрессию и политическую недальновидность придется дорого заплатить всем участникам. И в лучшем случае, по аналогии с Михаилом Саакашвили, Петру Порошенко придется стать одним из губернаторов Афганистана, Ирака или иной зависимой от США страны.

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