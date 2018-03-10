наверх
10.03.201804:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    поддержка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Екатерина Одарченко
    2017-й закончился неопределенностью в отношениях с Западом — Одарченко
    15:14 04.01.2018
    482Украина 2018: новые испытания
    Минские договоренности на самом деле не переходят в активную фазу поддержки со стороны США, а Трамп едет в Польшу, а не в Украину, подчеркнула политтехнолог Екатерина Одарченко.
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    Макрон пользуется беспрецендентной поддержкой французов - СМИ
    05:53 21.05.2017
    230Макрон - новый президент Франции
    Согласно результатам проведенного компанией Ifop опроса, 62% французов "благосклонно относятся к главе государства", его опережают только Шарль де Голль, в поддержку которого выступали 67% граждан, и Николя Саркози с 65% опрошенных.
    Николай Капитоненко
    Реальная поддержка США Украины свелась к дипломатической - эксперт
    23:24 15.01.2017
    806Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире ГС заявил, что США сохраняли поддержку Украины на минимальном уровне во время Администрации президента Барака Обамы.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Сенаторы просят Трампа увеличить поддержку Украине
    22:22 08.12.2016
    591Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Подпись под обращением поставили 12 республиканцев и 15 демократов, то есть более четверти из 100 членов сената. Инициаторами обращения стали сенаторы Ричард Дурбин и Роб Портман. В письме действия России, в частности, называются как "военный захват земли".
    Филипп Киркоров. Архивное фото
    Киркоров выступил в поддержку Трампа в президентской гонке
    01:09 07.09.2016
    535Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, "если Дональд Трамп будет президентом, отношения между странами станут намного, намного лучше, ближе".
    Йенс Столтенберг. Архивное фото
    Столтенберг: НАТО поддержит Украину в ее сопротивлении внешнему давлению
    12:05 28.01.2016
    172Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    На востоке НАТО продолжит поддерживать Украину, Грузию и Республику Молдова, чтобы они лучше сопротивлялись внешнему давлению, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
    Олег Сенцов. Архивное фото
    Кинематографисты Чехии выступили в поддержку Сенцова
    08:34 22.08.2015
    83
    Согласно информации, деятели кино и телевидения Чехии требуют от власти России освободить режиссера Олега Сенцова, считая все обвинения в его адрес сфабрикованными.
    Учения по тактической медицине на полигоне под Житомиром
    Перестроить Вооруженные силы только за счет НАТО не получится - МО
    21:04 21.06.2015
    706НАТО: надо или не надо?
    По словам Долгова, надо понимать, что трастовые фонды - это пилотные проекты. Также замминистра обороны отметил: чтобы научиться соответствовать стандартам Альянса, нам нужны модели.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги