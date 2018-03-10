Согласно результатам проведенного компанией Ifop опроса, 62% французов "благосклонно относятся к главе государства", его опережают только Шарль де Голль, в поддержку которого выступали 67% граждан, и Николя Саркози с 65% опрошенных.
Подпись под обращением поставили 12 республиканцев и 15 демократов, то есть более четверти из 100 членов сената. Инициаторами обращения стали сенаторы Ричард Дурбин и Роб Портман. В письме действия России, в частности, называются как "военный захват земли".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".