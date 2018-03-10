Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня в 14.22. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви из Иерусалима, об этом сказал глава официальной делегации по доставке благодатного огня в Украину митрополит Антоний (Паканич).
Благодатный огонь в этом году сошел в 14:31 по киевскому времени. Вечером в Великую Субботу официальная делегация УПЦ доставит Благодатный Огонь в Киево-Печерскую лавру. Уже сегодня верующие смогут зажечь от него свои лампадки.
Десятки тысяч христиан со всего мира собрались на улицах Старого Иерусалима, чтобы приобщиться к церемонии Благодатного огня, который ежегодно загорается по молитвам православных накануне Пасхи в Кувуклии.
Десятки тысяч христиан со всего мира собрались на улицах Старого Иерусалима, чтобы приобщиться к церемонии Благодатного огня, который ежегодно загорается по молитвам православных накануне Пасхи в Кувуклии.
Благодатный Огонь передадут священнослужителям для распространения другими епархиями Украины. В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный Огонь тысячам верующих.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".