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    Благодатный Огонь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Митрополит Антоний
    Митрополит Антоний сообщил подробности схождения Благодатного огня в Иерусалиме
    23:28 15.04.2017
    277
    По словам митрополита Антония, Благодатный огонь сошел в 14.22, каждый верующий человек сможет взять его в своем храме, чтобы "скрепить и подтвердить свою веру".
    Как зажигали Благодатный огонь для Украины
    Как зажигали Благодатный огонь для Украины 
    22:56 15.04.2017
    246
    Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня в 14.22. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви из Иерусалима, об этом сказал глава официальной делегации по доставке благодатного огня в Украину митрополит Антоний (Паканич).
    Благодатный огонь в Иерусалиме
    Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме 
    21:43 15.04.2017
    172
    В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова. Он считается святыней для верующих.
    В Киев прибыл благодатный огонь из Иерусалима
    В Киев прибыл благодатный огонь из Иерусалима
    20:33 15.04.2017
    271
    Благодатный огонь доставили прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах. Его повезут в Киево-Печерскую Лавру Украинской православной церкви Московского патриархата.
    Украина передала Крыму Благодатный огонь
    Украина передала Крыму Благодатный огонь
    20:53 01.05.2016
    2098
    По поручению президента Украины Петра Порошенко председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев передал архиепископу Симферопольскому и Крымскому Климентию Благодатный огонь из Иерусалима.
    Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
    Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме 
    00:17 01.05.2016
    1193
    Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме. Благодатный огонь в этом году сошел в 14:31 по киевскому времени.
    Прибытие Благодатного огня в Украину
    Прибытие Благодатного огня в Украину 
    22:00 30.04.2016
    348
    Благодатный огонь, сошедший в Великую Субботу, 30 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставили в Украину. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
    В Киеве встретили Благодатный огонь
    В Киеве встретили Благодатный огонь 
    21:23 30.04.2016
    585
    Благодатный огонь доставили в Украину. В этот же вечер, около 23.00, в Киево-Печерской лавре, на площади перед Успенским собором, предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий раздаст всем Благодатный огонь.
    Благодатный огонь
    Благодатный огонь прибыл в Украину - СМИ
    20:14 30.04.2016
    736
    Согласно информации, в субботу, около 23.00, в Киево-Печерской лавре, на площади перед Успенским собором, предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий раздаст всем Благодатный огонь.
    Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
    Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 
    15:08 30.04.2016
    3592
    Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме. Благодатный огонь в этом году сошел в 14:31 по киевскому времени.
    Схождение благодатного огня. Архивное фото
    Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
    14:38 30.04.2016
    3853
    Благодатный огонь в этом году сошел в 14:31 по киевскому времени. Вечером в Великую Субботу официальная делегация УПЦ доставит Благодатный Огонь в Киево-Печерскую лавру. Уже сегодня верующие смогут зажечь от него свои лампадки.
    Церемония Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
    Церемония Благодатного огня в Иерусалиме 
    14:41 11.04.2015
    793
    Десятки тысяч христиан со всего мира собрались на улицах Старого Иерусалима, чтобы приобщиться к церемонии Благодатного огня, который ежегодно загорается по молитвам православных накануне Пасхи в Кувуклии.
    В Иерусалиме тысячи паломников собрались в ожидании Благодатного огня
    В Иерусалиме тысячи паломников собрались в ожидании Благодатного огня 
    14:14 11.04.2015
    122
    Десятки тысяч христиан со всего мира собрались на улицах Старого Иерусалима, чтобы приобщиться к церемонии Благодатного огня, который ежегодно загорается по молитвам православных накануне Пасхи в Кувуклии.
    Ситуация в Иерусалиме
    В Иерусалиме в ожидании Благодатного огня собрались тысячи паломников
    11:29 11.04.2015
    230
    Согласно информации, полиция дежурит у всех городских ворот и устанавливает промежуточные кордоны по пути к храму Гроба Господня, чтобы избежать давки. Люди поддерживают друг друга в ожидании чуда.
    Встреча Благодатного огня
    В Киев из Иерусалима привезут Благодатный огонь
    09:47 11.04.2015
    942
    Благодатный Огонь передадут священнослужителям для распространения другими епархиями Украины. В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный Огонь тысячам верующих.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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