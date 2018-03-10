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Благодатный огонь в этом году сошел в 14:31 по киевскому времени. Вечером в Великую Субботу официальная делегация УПЦ доставит Благодатный Огонь в Киево-Печерскую лавру. Уже сегодня верующие смогут зажечь от него свои лампадки.