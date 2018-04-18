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    Позиция УПЦ. Данилевич: Константинополь не дает автокефалию, все обман

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (15)

    (обновлено: )1646170
    Решение о предоставлении церковной независимости принимают все 15 поместных церквей мира. При этом свое согласие должна дать Мать-церковь, которой для УПЦ является Русская православная церковь.
    Протоиерей Николай Данилевич
    Facebook Николая Данилевича

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Неотвратимость очередных президентских выборов вынуждает первых лиц государства идти на рискованные и не обдуманные шаги.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    president.gov.ua
    Тренд дня: "Порошенко готовится стать Патриархом Рошением"

    Так, президент Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом предоставить право автокефалии православной церкви в Украине.

    "Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху его святейшеству с просьбой о предоставлении томоса", — отметил Порошенко во вторник в ходе встречи с лидерами фракций Верховной Рады.

    Глава государства призвал ВР в кратчайшие сроки поддержать его инициативу. 

    Вместе с тем, в УПЦ, которая сегодня является единственной каноничной православной церковью в стране, такие инициативы вызывают лишь ироническую улыбку. Как рассказал в интервью РИА Новости Украина замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, предложение гаранта Конституции вряд ли будет иметь результат. 

    Заручившись поддержкой "Киевского патриархата" и УАПЦ, президент Петр Порошенко намерен обратиться к Константинополю с просьбой о предоставлении автокефалии. Насколько это правомерно с церковной точки зрения? 

    — Дело в том, что с подобным обращением может выступать только признанная православным миром, легитимная церковь. В Украине такой является только УПЦ. В свою очередь, "Киевский патриархат" и УАПЦ подписавшие документ, не являются законными. Их вообще не существует в церковно-правовом поле. Никакую автокефалию они получить не могут в принципе. Говоря языком политики, это примерно то же самое, если непризнанные ДНР-ЛНР захотят без Украины войти в состав ООН. Или же, если Украину примут в Евросоюз только односторонним решением Франции и Германии, без остальных стран ЕС.

    Михаил Саакашвили о церковной инициативе Петра Порошенко. Видео
    Канал на Youtube ZIK
    Саакашвили жестко прошелся по "церковной инициативе" Порошенко

    Объясните механизм предоставления автокефалии с точки зрения церковного права.

    — На сегодняшний день существует выработанный процесс предоставления автокефалии. Согласно документу, разработанному перед Критским собором, церковь которая хочет получить независимость обращается к Матери-церкви, в нашем случае это РПЦ. Та, в свою очередь, обращается к Константинополю, который после согласия всех поместных церквей провозглашает томос. Сам Константинополь не может единолично дать автокефалию той или иной церкви. Нравится это кому-то или нет, но таковы правила. Также как Украина, желая войти в ЕС, подписывает документы со всеми 28 государствами-членами, украинская церковная автокефалия должна быть согласована со всеми 15 поместными православными церквями. Константинопольский патриарх Варфоломей может содействовать, способствовать, но самочинно не может ничего провозглашать. 

    Смотрите также: Порошенко анонсировал автокефальную церковь в Украине

    Как думаете, в коридорах власти понимают, что эта инициатива заранее обречена на провал?

    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Прочь от Москвы. Порошенко обещает создать "свою" церковь

    — Из этого ничего не получится, ведь есть церковные правила. Власть пытается что-то построить на том фундаменте, на котором строить нельзя в принципе. Это все равно, что начинать с конца. Хронологически сначала нужно преодолеть раскол в Украине, неканонические объединения должны вернуться в состав Церкви, которая дальше может ставить вопрос об автокефалии, повышении своего статуса. Есть основания думать, что нынешние инициативы — не более чем предвыборный пиар. До президентских выборов остается год, поэтому нужно что-то придумать. 

    Выходит, что людей просто обманывают?

    — Получается, что да. Но ничего из этого не выйдет. В 2016-м году в Верховной Раде уже принимали обращение к Константинопольскому Патриарху и это ни к чему не привело. Думаю, что так же будет и сейчас. Честно говоря, не совсем понятно, на что рассчитывают политики, которые инициируют подобные вещи. 

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