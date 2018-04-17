Гройсман высказался о единой православной церкви в Украине

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Украинская нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою поместную церковь, убежден премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее во вторник президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии православной церкви в Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его инициативу.

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"Путь к автокефалии украинской церкви начался не сегодня и не вчера. Но это тот исторический путь, который мы в конце концов должны пройти. Более 40-миллионная нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою поместную Церковь. Так же, как Грузия, Румыния, Болгарии или Сербия", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

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По данным главы фракции БПП Артура Герасимова, парламент уже в четверг, 19 апреля, может поддержать инициативу президента обратиться к Вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.