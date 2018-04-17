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    Гройсман высказался о единой православной церкви в Украине

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    (обновлено: )16815
    Более 40-миллионная нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою поместную Церковь, так же, как Грузия, Румыния, Болгарии или Сербия, считает глава правительства Владимир Гройсман.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Украинская нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою поместную церковь, убежден премьер-министр Владимир Гройсман.

    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Прочь от Москвы. Порошенко обещает создать "свою" церковь

    Ранее во вторник президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии православной церкви в Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его инициативу.

    Смотрите также: Порошенко анонсировал автокефальную церковь в Украине

    "Путь к автокефалии украинской церкви начался не сегодня и не вчера. Но это тот исторический путь, который мы в конце концов должны пройти. Более 40-миллионная нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою поместную Церковь. Так же, как Грузия, Румыния, Болгарии или Сербия", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

    Facebook Владимира Гройсмана
    Комментария Владимира Гройсмана

    По данным главы фракции БПП Артура Герасимова, парламент уже в четверг, 19 апреля, может поддержать инициативу президента обратиться к Вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.

    Отметим, что УПЦ (Московского патриархата) выразили уверенность, что инициатива Киева о единой поместной церкви закончится "большим пшиком".
    В свою очередь в парламентской фракции "Оппозиционного блока" раскритиковали инициативу президента. 
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