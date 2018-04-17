В БПП сообщили, когда Рада проголосует за создание единой УПЦ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Лидер крупнейшей в Верховной Раде фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов заявил, что парламент в четверг может поддержать инициативу президента обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.

Ранее во вторник президент Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение вселенскому патриарху.

"На сегодня есть не только обращение руководителей церквей к вселенскому патриарху. Но встреча (президента с лидерами фракций в Раде — ред.) доказала, что есть единство политических элит, есть единство парламентских фракций по этому вопросу. И мы надеемся, что в четверг в парламенте мы поддержим голосованием обращение президента к вселенскому патриарху о создании в Украине единой поместной православной церкви", — сказал Герасимов журналистам. Их общение транслировали телеканалы.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко также прокомментировал заявления главы государства. "Работа, уже осуществленная президентом Порошенко относительно предоставления автокефалии украинского православия, по-настоящему уникальна. Мы в шаге от исторического решения Константинополя о независимости нашей церкви от Москвы при одновременном признании вселенским православием", — написал он в Twitter.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви в Украине.