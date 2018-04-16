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    В Черниговской области пытались поджечь церковь УПЦ МП

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    В черниговской епархии УПЦ МП сообщили, что в Городне неизвестными совершено надругательство над православным храмом.
    Купол храма. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные пытались поджечь Свято-Николаевскую церковь и часовню Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Черниговской области, сообщается в понедельник на сайте черниговской епархии.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В ночь с пятницы на субботу в Городне неизвестными совершено надругательство над православным храмом. Злоумышленниками нанесены повреждения Свято-Николаевской церкви и водосвятной часовне во имя Почаевской иконы Божией Матери. Были разбиты стекла в оконных рамах и дверях, пытались взломать замок и совершить поджог входной двери храма", — говорится в сообщении.

    Пресс-служба областной полиции сообщила, что из храма ничего не похищено, правоохранители зафиксировали факт преступления, принимаются меры по установлению личности злоумышленника.

    Семнадцатого января неизвестные пытались поджечь храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и святителя Петра УПЦ МП в Киеве, забросав его "коктейлями Молотова". Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту поджога храма. Тогда же глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил, что "это уже тринадцатое нападение на храмы за последний год".

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