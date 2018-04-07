Глава УГКЦ о необходимости создания единой поместной церкви в Украине

Есть определенная потребность в создании единой поместной Украинской церкви киевского христианства, которая донесла бы до наших дней правду о неразделенной церкви, считает глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук).

"В свое время была очень интересная и плодотворная дискуссия по случаю четырехсотлетия Брестской унии. Это было в 1996 году. Тогда состоялась целый ряд так называемых берестейских чтений, где церковные историки впервые после падения коммунизма имели возможность говорить об объективной научной истине", — рассказал Блаженнейший эфире телеканала ZIK.

По его словам, это происходило для того, чтобы бороться с определенными идеологическими клише, согласно которым одни церкви считались лояльными, благонадежными, безопасными, а другие — опасными, вредными, предательскими.

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"Очевидно, греко-католическая церковь, потому что она играет большую историческую роль, попадала всегда в категорию "вредных". Говорили даже, что ее нужно выбросить на свалку истории. Но с развалом Советского Союза эта церковь воскресла", — отметил архиепископ.

Он убежден, что это стало настоящим сюрпризом не только для дипломатов и церковных лидеров, но и для самих греко-католиков.

"Мы никогда не думали, что наша церковь воскреснет. И не просто воскреснет, а будет так интенсивно развиваться и играть сегодня такую ​​большую роль. Я думаю, что для всего украинского общества еще нужно себе открыть все те исторические истины, котореы бы говорили о путях поиска единства между церквями", — считает глава УГКЦ.

Кроме того, он выразил убеждение, что Брестская уния была пророческим актом, "ведь сегодня мы говорим о необходимости создания единой поместной церкви в Украине".

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"Речь идет о церкви киевского христианства, которая донесла бы до нашей церковной жизни правду о неразделенной церкви. Ведь когда крестился князь Владимир, еще не было разделения. Христова церковь первого тысячелетия была одна, и именно киевская церковь сохранила эту историческую церковную память", — Блаженнейший Святослав.

Напомним, в субботу, 7 апреля, православные христиане в Великую субботу отмечают Благовещение Богородицы.