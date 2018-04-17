В "Оппоблоке" посоветовали Порошенко не вмешиваться в дела церкви

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский раскритиковал инициативу президента Петра Порошенко обратиться к Константинопольскому патриархату c просьбой о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви и посетовал придерживаться конституции, не вмешиваясь в дела церкви.

Ранее Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату с просьбой о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение патриарху.

"За последнее время мы слышали много заявлений Петра Порошенко по вопросам, на решение которых он не имеет влияния… Я бы советовал президенту Порошенко читать конституцию Украины, где совершенно четко сказано, что церковь отделена от государства и политики не имеют никакого права вмешиваться в дела церковные", — сказал Новинский журналистам, их общение транслировали украинские телеканалы.

По его словам, Порошенко неоднократно обращался с подобными инициативами к Константинопольскому патриарху, но они не имели никакого результата. "Я бы советовал президенту Порошенко не заниматься делами церковными, а думать, как установить мир на Украине, преодолеть раскол в обществе. А раскол в церкви преодолеют ее служители, если не будут туда вмешиваться политики", — добавил депутат.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

В Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).