Тренд дня: "Порошенко готовится стать Патриархом Рошением"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко взялся создавать независимую от Москвы украинскую поместную церковь. Созвав к себе председателей парламентский фракций, президент сообщил, что переговорил с Вселенским патриархом насчет автокефалии, передал ему официальное обращение и просит поддержать аналогичным обращением от имени парламента. Он также заверил собравшихся, что все епископы УПЦ КП и УАПЦ его уже подписали. От конкретики, впрочем, президент уклонился — сказал, что "не может разглашать". Но заверил присутствующих, что это будет "абсолютно историческое событие".

"Это событие Независимости Украины, которое происходит в очень непростые времена для того, чтобы мы имели свою единственную автокефальную церковь, молитвенно совмещенную с другими поместными церквями, но административно никак не зависимую ни от Москвы, ни от кого другого", — подчеркнул Порошенко.

Тема украинской церковной независимости тут же вызвала бурные обсуждения. Общество вновь поляризовалось, как и по большинству других болезненных для Украины гуманитарных вопросов. Особо ярко это видно в соцсетях и экспертной среде.

Свою яркую лепту внес и вице-премьер Павел Розенко. У себя в Facebook он восторженно поприветствовал церковную инициативу Порошенко, отметив, что "мы должны использовать этот исторический шанс". В этой связи он припомнил и все другие обещания: и зарплаты поднимать, и пенсии, и дорогами заниматься.

Скриншот с сайта Facebook

У него в комментариях собралось много сторонников, но также вице-премьеру задают и неприятные вопросы. Например, почему эта инициатива появилась только сейчас. Или почему в посте о церкви Розенко опять пишет об "агентах Кремля".

В свою очередь эксперты сразу заговорили о том, что президент так к выборам готовится, и придумал новый повод попиарится.

По мнению политэксперта Дмитрия Корнейчука, тема поместной церкви наряду с НАТО, ЕС и победой над Путиным, позволит Порошенко еще год устраивать разные шоу до окончания президентского срока.

"НАТО, ЕС, поместная церковь, победа над Путиным. В принципе, раскрутки этих четырех фейковых тем Порошенко достаточно, чтобы еще год устраивать разные шоу, позволяющие ему спокойно досидеть до окончания президентского срока", — пишет он у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

При этом политэксперт шутливо добавляет: "Я все понял. Порошенко мало быть просто императором Рошеном Первым. Он еще хочет быть и патриархом Рошением".

Скриншот с сайта Facebook

Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что автокефалия — только повод разжечь еще один внутренний конфликт и, разделив народ, остаться при власти. При этом создание церкви к полномочиям президента не имеет никакого отношения.

"Вся эта история только про власть и ресурсы. Ничего святого у этих чертей нет. И к полномочиям президента эти движения не имеют никакого отношения", — подчеркивает Лукаш у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

В этой связи политический эксперт Алексей Полтораков иронически предлагает и церковных иерархов отныне выбирать на выборах.

"Конституція України (ст. 35): "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. " Кстати, высшей школы (ВУЗы) это тоже касается… Да и Президента и Верховной Радой — также. И давайте тогда уж Верховный Суд подключим. А потом проверим документ об объеднинении на конституционность — в Конституционном, понятно, суде. Церковных иерархов будем выбирать на выборах, назначаемых Верховной Радой из кандидатов, утвержденных ЦВК. (Дипломы, конечно же, через МОН…) Или у нас не демократия вообще?!", — задается он вопросом у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Бывший замглавы АП Андрей Портнов отмечает в Facebook, что теперь Порошенко взялся регулировать и религию, ведь "все, за что взялся перед этим уже либо развалилось, либо зашло в хаос".

Скриншот с сайта Facebook

Комментируя заявления гаранта о начале создания единой украинской православной церкви, директор консалтинговой компании "Партия власти" Еленау себя в Facebook задается вопросом : А президент как хто собирается этим заниматься — как глава новой секты?

При этом политконсультант шутливо подмечает:

"Вчерашние заявления текущей власти являются доказательством того, что она сейчас откровенно предает нашу родную Единую американскую протестантскую церковь-мать, прихожанами которой являются Трамп и другие наши партнеры. И вносит раскол в протестантство. Подскажите там кто-нибудь, что Константинополь это Стамбул сейчас, то есть кремлевская ось. Думаю мы в американском посольстве на протестантских встречах это осудим и не будем за него голосовать".

Скриншот с сайта Facebook

Обозреватель Вячеслав Чечило напоминает, что ранее идею с созданием поместной церкви уже поднимал Виктор Ющенко. Однако, по его мнению, УПЦ в стране, взявшей курс на ненависть ко всему русскому, обречена.

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"Это предложение уже можно продавать штабам конкурентов. Но я дарю его бесплатно. А если серьезно, то УПЦ в стране, взявшей курс на ненависть ко всему русскому, обречена. Независимо от того, как низко церковь прогнется в отпевании "героев АТО". Петр Алексеевич, Вам все правильно рассказали. Но просто еще рано. Это случится не в Вашу каденцию", — пишет Чечило в Facebook.