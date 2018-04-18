Хроника 17 апреля: ДТП в Кривом Роге, единая украинская церковь, революция в Армении

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко анонсировал автокефальную церковь в Украине, в Кабмине предложили начислять трудовой стаж заробитчанам, главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура подала в суд на начальника Генштаба Виктора Муженко. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Масштабное ДТП в Кривом Роге

Утром 17 апреля в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали. Уже установлено, что спровоцировал аварию водитель легковушки, на момент аварии он был трезв. В Кривом Роге 18 апреля объявлено траурным днем.

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Конфликт прокуратуры и Минобороны: Матиос подал в суд на Муженко

Заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура подала в суд на начальника Генштаба Виктора Муженко. По его словам, Генштаб незаконно запретил военным прокурорам посещать места дислокации воинских частей и соединений без письменного разрешения. Он уточнил, что ответчиком в процессе выступает Муженко и юридическое управление Генштаба.

Число миллионеров в Украине увеличилось почти в два раза

С начала декларационной кампании в Украине подали декларации 1 309 миллионеров. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины. Наибольшая сумма налоговых обязательств, определенных по данным декларации самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 10 млн гривен, задекларирована жителем Киева. Налоговые обязательства в сумме более 8 млн гривен задекларирована двумя жителями Харьковской области.

В Украину летит новый транш. Данилюк назвал дату получения $2 млрд от МВФ

Глава Минфина Александр Данилюк заявил, что Киев может получить 2 миллиарда долларов от МВФ уже в мае-июне, сообщил во вторник телеканал "Украина", которому дал интервью украинский министр в ходе поездки в Вашингтон. "По его словам, МВФ ждет от Украины действенных шагов по борьбе с коррупцией", — сообщил ведущий телеканала. Данилюк сейчас находится в Вашингтоне на ежегодных весенних сборах МВФ.

Порошенко анонсировал автокефальную церковь в Украине

Президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вскоре может получить автокефалию для поместной православной церкви. Об этом глава государства сообщил во время встречи с лидерами фракций Верховной Рады, рассказывая об итогах встречи с константинопольским патриархом Варфоломеем, которая состоялась 9 апреля. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение патриарху.

В Кабмине предложили начислять трудовой стаж заробитчанам

Министр социальной политики Андрей Рева предложил начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, которые работаю за границей. "За 3 месяца минимальный взнос — это 2500 гривен, а мы за это даем им субсидию и страховой стаж, который будет давать людям право на пенсию. Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты", — отметил министр.

Савченко прошла полиграф

Процедура проведения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа народного депутата Надежды Савченко завершена и через два дня эксперты должны определиться с предварительными выводами и с тем, необходимо ли им еще продолжать экспертизу, сообщил ее адвокат Олег Соловей. Савченко объявила голодовку с 23 марта, однако согласилась на три дня прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе.

Перестрелка в Одессе

Полиция задержала группу мужчин в бронежилетах и балаклавах, которые накануне устроили перестрелку на парковке в Одессе. Мужчины вели стрельбу из оружия, предположительно, травматического действия, а также использовали шумовые гранаты. В результате инцидента пострадали два человека, они доставлены в больницу. Прибывшие на место вызова полицейские задержали как минимум 10 человек.

Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира

Украина за год выросла в престижном рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower – с 30 места, на котором Украина оставалась два года, страна поднялась на 29 место. ТОП-5 армий мира остается неизменным – США на первом месте, Россия – на втором, и на третьем месте – Китай. Армия США – самая сильная, на вооружении — 19 авианосцев и более 13 тысяч самолетов и вертолетов. Армия России – чемпион по бронетехнике, армия Китая – самая многочисленная.

Часть спорной Тузлинской косы перешла в собственность России

Правительство Крыма передало принадлежащий республике участок Тузлинской косы, по которой проходит мост через Керченский пролив, в федеральную собственность России. Решение о передаче, согласно документу, принято с учетом договора о безвозмездном пользовании земельными участками от 5 марта 2018 года, заключенного между министерством имущественных и земельных отношений Крыма и управлением федеральных автомобильных дорог "Тамань", для нужд строительства российского федерального объекта.

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Оппозиция Армении заявила о начале "ненасильственной бархатной революции"

Руководитель акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявляет о начале "ненасильственной бархатной революции" в стране. По словам депутата, его сторонники намерены парализовать деятельность государственных органов. Пашинян так же заявил о начале блокады зданий прокуратуры и кассационного суда.

Ежегодно 17 апреля многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения, отмечая Всемирный день гемофилии. Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира. А гемофилия — несвертываемость крови — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.