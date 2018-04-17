Майдан в Армении вызван коррупцией - эксперт

РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В столице Армении Ереване оппозиционные активисты блокируют дороги. Они протестуют против планируемого голосования в парламенте по кандидатуре Сержа Саргсян на должность премьер-министра.

Кроме дорог, митингующие также заблокировали доступ к мосту и на 10 минут перекрывали вход в метро. Полиция объявила эти митинги незаконными, однако в ход демонстрации не вмешивается.

Какие реальные причины протестов, и чем они могут закончиться, рассказал аналитик-международник Илия Куса в эфире радиостанции Голос Столицы.

REUTERS Photolure/Hayk Baghdasaryan Акция протеста в Ереване

(текст публикуется на языке оригинала)

Можливе призначення Сержа Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра — єдина причина протестів чи лише привід до них? Sputnik | Перейти в фотобанк "Майдан" в Армении: сражение за центр Еревана и будущее страны

— Це лише привід для них. Основна причина протестів — це, власне, рівень корумпованості уряду, який був і залишається і за часів Сержа Сарґсяна, і, в принципі, залишається однією з основних проблем для Вірменії. Тому, відповідно, він просто асоціюється з цією епохою і з цією корупцією. Тому, відповідно, його призначення викликало ці протести, принаймні, частини населення.

Корупція — це основна претензія, яку мітингувальники висувають до Сержа Сарґсяна?

— Так. Тобто корупція і частина економічних проблем, які зараз переживає Вірменія — це основна претензія до нього. Плюс є ще частина населення, яка каже, що у такий спосіб просто Сарґсян намагається узурпувати владу, мовляв, він хоче продовжити керувати країною. В принципі, дійсно, якщо подивитись на нове законодавство, на нові правки до Конституції, які вони ухвалили в 2015 році, то воно так і виглядає. Тому що зараз прем'єр матиме більше повноважень, ніж президент. Президент лишається церемоніальною фігурою.

Наскільки великої підтримки серед населення можуть набрати ці акції протесту? РИА Новости | Перейти в фотобанк Чем вызваны протесты и беспорядки в Армении

— Я не думаю, що вони стануть дуже великими, якимось масштабними. Зрештою, у Сержа Сарґсяна є як прихильники, так і противники. Його риторика націоналістична, антиазербайджанська утримує частину населення все-таки від радикалізації. Тому що всі частково, окрім корупції, з ним також радикалізують успішне, на думку, населення стримування азербайджанців у Нагірному Карабасі. Тому я не думаю, що вони будуть якимось критичними для влади чи набудуть якихось настільки масштабних акцій, що змінять політичний ландшафт Вірменії.

Чи не тому поліція Єревану ніяк не намагається блокувати ці акції протесту, але водночас оголосила ці акції незаконними?

— Так який сенс їм блокувати ці акції протесту? Там кількасот людей, може, до двох тисяч, тобто їх небагато. Вони йдуть на спад після того, як нетривалий час протестувальники контролювали будівлю державного телебачення і радіо. Вони вже вийшли звідти і вони пішли на спад, тобто люди висловили свою думку, вони виплеснули свої емоції, і якби зараз поліція почала їх розганяти, я думаю, це навпаки радикалізувало би учасників протестів, можливо, викликало б реакцію у відповідь більш радикальну. Тому я не бачу сенсу для вірменської влади їх розганяти.

REUTERS Photolure/Hayk Baghdasaryan Акция протеста в Ереване

Що спільного між цими акціями протесту і «електричним майданом», який відбувався в Єревані в 2015 році?

— Я не бачу насправді якоїсь схожості тут. Основна проблема цих протестів у тому, що частина людей просто втомилась від старих еліт і вона не погоджується, щоб Серж Сарґсян фактично продовжив ще на десяток років ще керувати країною. Але їхня проблема полягає в тому, що опозиційний рух, по-перше, слабка політична опозиція в парламенті сама по собі, по-друге, опозиційний до президента і, я так розумію, без п'яти хвилин прем'єра рух роздріблений на кілька фракцій, які самі не можуть визначитись з єдиною позицією. Тобто там частина виступає проти нього, частина виступає за послаблення, децентралізацію подальшу політичної структури Вірменії, частина, навпаки, його підтримує, кажуть, що йому альтернативи зараз немає, тому, відповідно, погоджуються з тим, щоб він поки що лишився на посаді.

REUTERS Photolure/Vahram Baghdasaryan Акция протеста в Ереване

З'явилась інформація про перші сутички між протестувальниками та поліцією, але до якоїсь надмірної сили зі сторони поліцейських до протестувальників навряд чи буде йтись. Напевно, дадуть громадянам просто випустити пар? REUTERS Photolure/Vahram Baghdasaryan Как проходит "ненасильственная бархатная революция" Армении

— Так. Це дуже логічно, якщо буде по-іншому, це буде помилка з боку державних структур і силових структур. Я думаю, їм дадуть просто попротестувати, потім вони розійдуться, бо протести ці і проблеми ці не набули настільки критичного значення, щоб викликати якийсь масштабний антиурядовий рух, який би, наприклад, зніс з посади того ж Сержа Саргсяна. Тобто його політична система, його вертикаль, яку він збудував, є доволі стійкою. Плюс економічні успіхи, які демонструвала Вірменія протягом останніх трьох років також грають на його користь все-таки.

Смотрите также: Акция протеста в Ереване. Ожесточенные столкновения с полицией

К слову, по данным опроса Киевского международного института социологии, в Украине снижается число желающих протестовать.

По этому поводу политический аналитик Петр Охотин отметил, что в Украине пока нет условий для массовых протестов.