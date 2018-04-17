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    Аналитика и комментарии

    "Майдан" в Армении: сражение за центр Еревана и будущее страны

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    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна (81)

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    В Ереване протесты против выдвижения экс-президента Саргсяна в премьеры переросли в масштабные стычки с полицией. Оппозиционеры заблокировали центральные улицы и хотят прорваться к парламенту, где сегодня пройдет голосование.
    Акция протеста оппозиции в Ереване
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    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Трехдневные акции протеста в Ереване против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна вылились в масштабные столкновения оппозиции с полицией. 

    В понедельник протестующие пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек, пишет РИА Новости. 

    Оппозиция заявляет, что никуда уходить не собирается, и во вторник намерена окружить здание парламента, чтобы не допустить голосования.

    Руководитель акции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник,17 апреля, блокировать все подступы к парламенту, где планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьера. Он предложил перекрывать центральные улицы уже ночью, а также приступить к блокированию улиц и дорог в областях страны.

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    Акция протеста оппозиции в Ереване

    Оппозиция против бывшего президента

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чем вызваны протесты и беспорядки в Армении

    В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера, к которому после перехода Армении к парламентской форме правления перейдет вся полнота власти в стране. Выборы премьера ожидаются во вторник, 17 апреля.

    Ранее зампредседателя постоянной комиссии парламента по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян сообщил, что выборы премьера состоятся 17 апреля путем поименного голосования. Для избрания премьера требуется большинство от общего числа депутатов, а РПА и Дашнакцутюн обладают 65 мандатами из 105.

    В то же время член исполнительного органа Республиканской партии Армении, вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов заявлял, что выборы премьера — формальный процесс, так как по итогам парламентских выборов 2017 года полномочиями по формированию правительства на 5 лет были наделены коалиционные партии.

    Оппозиция расценивает это как третий срок Саргсяна и заявляет, что не допустит этого.

    Стычки с полицией

    Активные акции протеста начались в Ереване еще 13 апреля. Митингующие проникали в здания вузов, около получаса удерживали здание Общественного радио.

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    Акция протеста оппозиции в Ереване

    16 апреля после блокировки ряда центральных улиц оппозиционный депутат Никол Пашинян повел своих сторонников к проспекту маршала Баграмяна. Путь им преградили кордоны полиции. Произошла стычка, в результате которой, по данным Минздрава, пострадали 46 человек, в том числе 6 полицейских.

    В Ереване произошли столкновения между полицией и митингующими
    канал Ridus в youtube
    В Ереване произошли столкновения между полицией и митингующими

    Пострадал и лидер акции Пашинян. Полицейские пообещали пропустить его в парламент. По пути к зданию законодательного органа в результате стычки он поранился колючей проволокой, и его доставили на машине скорой помощи в медцентр "Наири". Через некоторое время он вернулся к протестующим и готовится к новому митингу.

    Своим сторонникам он заявил, что никуда с проспекта Баграмяна они не уйдут.

    Смотрите также: Акция протеста в Ереване. Ожесточенные столкновения с полицией

    Во вторник Пашинян призвал сторонников, не применяя насилия, проникать в здания госорганов, перекрывать улицы, препятствовать работе метро. 

    С утра 17 апреля в Ереване возобновились стычки митингующих с полицией

    Спецподразделение полиции пытается разблокировать центральный проспект армянской столицы — проспект Маштоца, который перекрыли участники массового протеста.

    Полицейские оттеснили протестующих на тротуары, несколько человек увезли на автозаках.

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    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна