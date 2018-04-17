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    Акция протеста в Ереване. Ожесточенные столкновения с полицией

    Тема:

    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна (78)

    (обновлено: )15010
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Сотрудники правоохранительных органов на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Сотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на улице Еревана, где проходит акция протеста.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Мужчина на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Сотрудники правоохранительных органов на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Сотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на улице Еревана, где проходит акция протеста.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Мужчина на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Участники акции протеста сторонников оппозиции в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян (в центре) на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Участники акции протеста сторонников оппозиции перекрыли перекрёсток проспекта Маштоца и улицы Амирян в Ереване.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Участники акции протеста сторонников оппозиции перекрыли перекрёсток проспекта Маштоца и улицы Амирян в Ереване.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудники правоохранительных органов на улице Еревана, где проходит акция протеста сторонников оппозиции.

    Участники акции протеста против избрания премьер-министром экс-президента Армении Сержа Саргсяна  накануне вечером начали блокировать центральные улицы Еревана. Ранее оппозиционеры уже перекрыли перекресток улиц Туманяна и Абовяна, а также проспекта Маштоц и улицы Амиряна.

    Руководитель акции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник, 17 апреля, блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он предложил перекрывать центральные улицы уже ночью, а также приступить к блокированию улиц и дорог в областях страны.

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    В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера. Выборы премьера ожидаются во вторник, 17 апреля.

    Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.

    Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

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    Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.

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