В Ереване возобновились столкновения полиции и протестующих

КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Спецподразделение полиции пытается разблокировать центральный проспект армянской столицы – проспект Маштоца, который перекрыли участники массового протеста.

Участники акции протеста против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна начали перекрывать центральные улицы Еревана в ночь на вторник.

Полицейские оттеснили протестующих на тротуары, несколько человек увезли на автозаках, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее руководитель акции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он предложил перекрывать центральные улицы уже ночью, а также приступить к блокированию улиц и дорог в областях страны.

Во вторник Пашинян призвал сторонников, не применяя насилия, проникать в здания госорганов, перекрывать улицы, препятствовать работе метро.

В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера. Выборы премьера ожидаются во вторник.

Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.