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    Фотоленты

    Как проходит "ненасильственная бархатная революция" Армении

    Тема:

    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна (84)

    33102
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    Акция протеста в Ереване
    REUTERS Photolure/Vahram Baghdasaryan
    Акция протеста в Ереване
    REUTERS Photolure/Vahram Baghdasaryan
    Акция протеста в Ереване
    REUTERS Photolure/Vahram Baghdasaryan
    Акция протеста в Ереване
    KAREN MINASYAN / AFP
    Акция протеста в Ереване
    KAREN MINASYAN / AFP
    Акция протеста в Ереване
    KAREN MINASYAN / AFP
    Акция протеста в Ереване
    KAREN MINASYAN / AFP
    Акция протеста в Ереване
    REUTERS Photolure/Hayk Baghdasaryan
    Акция протеста в Ереване
    REUTERS Photolure/Hayk Baghdasaryan
    Акция протеста в Ереване
    REUTERS PAN Photo/Karo Sahakyan
    Акция протеста в Ереване
    REUTERS PAN Photo/Vahan Stepanyan
    Акция протеста в Ереване
    KAREN MINASYAN / AFP
    Акция протеста в Ереване
    KAREN MINASYAN / AFP

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    Восемьдесят участников акций протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром доставлены во вторник в полицейские отделения, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

    Акция протеста оппозиции в Ереване
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    "По состоянию на 14.00 (13.00 по Киеву) подвергнуты приводу 80 человек", — сказал Джаноян.

    Ранее лидер акции Никол Пашинян заявил о начале в стране ненасильственной "бархатной" революции и блокировании зданий госорганов. Сейчас протестующие находятся у комплекса правительственных зданий, где находятся ряд министерств, в том числе МИД. Недалеко расположены посольства России, Франции и Италии.

    В эти минуты в здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром.

    Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.

    Смотрите также: Акция протеста в Ереване. Ожесточенные столкновения с полицией

    Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

    Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.

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