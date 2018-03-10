Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за кандидатуру Армена Саркисяна, которого поддержало подавляющее большинство членов парламента. До этого Саркисян был послом в Великобритании и возглавлял крупную компанию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за кандидатуру Армена Саркисяна, которого поддержало подавляющее большинство членов парламента. До этого Саркисян был послом в Великобритании и возглавлял крупную компанию.