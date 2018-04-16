Митингующие в Ереване перекроют все ведущие к парламенту улицы

КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. Участники акции против выдвижения на пост премьер-министра Армении экс-президента Сержа Саргсяна намерены во вторник перекрыть все улицы, ведущие к зданию парламента в Ереване, где состоится голосование по кандидатуре главы правительства, заявил руководитель акции, оппозиционный депутат Никол Пашинян.

"Мы должны закрыть все эти улицы ЗИЛами, КАМАЗами, КРАЗами — чем попадется. И наши действия должны быть децентрализованы, так как это разобщает силы полиции", — заявил Пашинян на митинге. Он также призвал закрыть межгосударственные дороги, объявить всеобщую забастовку.

Ранее в понедельник участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек.