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    В мире

    Митингующие в Ереване перекроют все ведущие к парламенту улицы

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    Противники Саргсяна намерены во вторник перекрыть все улицы, ведущие к зданию парламента в Ереване, где состоится голосование по кандидатуре главы правительства.
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. Участники акции против выдвижения на пост премьер-министра Армении экс-президента Сержа Саргсяна намерены во вторник перекрыть все улицы, ведущие к зданию парламента в Ереване, где состоится голосование по кандидатуре главы правительства, заявил руководитель акции, оппозиционный депутат Никол Пашинян.

    В Ереване произошли столкновения между полицией и митингующими
    канал Ridus в youtube
    В Ереване произошли столкновения между полицией и митингующими

    "Мы должны закрыть все эти улицы ЗИЛами, КАМАЗами, КРАЗами — чем попадется. И наши действия должны быть децентрализованы, так как это разобщает силы полиции", — заявил Пашинян на митинге. Он также призвал закрыть межгосударственные дороги, объявить всеобщую забастовку.

    Ранее в понедельник участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек.

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