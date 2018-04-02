В центре Еревана прогремел взрыв, среди пострадавших - иностранцы

КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. В результате взрыва кислородного баллона в центре Еревана пострадали семь человек, в том числе иностранные граждане, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

"По предварительным данным, на Северном проспекте в Ереване взорвался кислородный баллон. Семь человек пострадали, среди них — иностранные граждане. Они доставлен в медцентр "Св. Григоря Просветителя", — говорится в сообщении.

Советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян сообщила РИА Новости, что следователи работают на месте взрыва. Она уточнила, что пострадали девять человек.

"В данный момент на месте происшествия работает следственная группа отдела СК по столичным районам Кентрон и Норк-Мараш. Обстоятельства инцидента выясняются", — сказала Трузян.

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По информации армянских СМИ, взрыв произошел в одном из расположенных на Северном проспекте кафе.