наверх
16.04.201817:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.12+ 0.14
  • EUR32.18+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Ереване произошли столкновения между полицией и митингующими

    (обновлено: )11403
    Трое правоохранителей госпитализированы в понедельник после стычки с участниками акции против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером, сообщил представитель полиции.
    канал Ridus в youtube

    Трое правоохранителей госпитализированы в понедельник после стычки с участниками акции против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

    "Трое полицейских госпитализированы. Одному из них, по всей видимости, потребуется операция", — сказал Джаноян.

    Ранее депутат Никол Пашинян со своими сторонниками пытался прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.

    Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета.

    Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Сирии Башар Асад
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Олесь Бузина
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Российский депутат растоптал iPad из-за американских санкций
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство