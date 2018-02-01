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    В Ереване произошло нелепое ограбление: вор напился коньяка и уснул

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    Добычей преступника, взломавшего ресторан "Дикий рай", стали пять бутылок коньяка "Наири" 25-летней выдержки, водка Absolute, а также 30 литров компота.
    Коньяк
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В столице Армении Ереване произошло курьезное преступление: вор, проникший в ресторан, напился и заснул.

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    Sputnik Armenian передает, что по официальной версии преступник проник через окно в ресторан "Дикий рай" в Разданском ущелье, взломал сейф, украл откуда несколько бутылок коньяка и водки, после чего напился и заснул на месте преступления, где его и нашли.

    Обнаруживший вора мужчина пожаловался полиции, что может понять, спит незнакомец или просто мертв.

    На место выехали полицейские, которые установили, что добычей стали пять бутылок коньяка "Наири" 25-летней выдержки, водка Absolute, а также 30 литров компота. Злоумышленник начал выпивать прямо на месте преступления, опьянел и уснул.

    Недалекого воришку отвезли в медцентр, где врачи поставили ему диагноз "алкогольная интоксикация", а после стражи правопорядка доставили его в отделение полиции по подозрению в краже со взломом.

    Ранее сообщалось, что вор, укравший в Дании одну из самых дорогих бутылок водки в мире, не стал ее пить. Тогда из бара была похищена бутылка, сделанная из золота и серебра и декорированная изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт", а водка фильтруется через насадку с бриллиантами.

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