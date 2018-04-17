Савченко завершила прохождение полиграфа

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Процедура проведения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа народного депутата Надежды Савченко завершена и через два дня эксперты должны определиться с предварительными выводами и с тем, необходимо ли им еще продолжать экспертизу, сообщил ее адвокат Олег Соловей.

"В настоящее время процедура прохождения Надеждой Савченко полиграфа окончена. Эксперты пока не дали окончательного заключения по этому вопросу, и окончательно экспертизу, если можно так сказать, не закрыли. В течение двух дней эксперты пообещали сообщить нам их заключение", — сказал Соловей журналистам во вторник возле управления СБУ в Киеве и Киевской области, где Савченко проходила экспертизу на полиграфе.

Савченко объявила голодовку с 23 марта, однако согласилась на три дня прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе. Служба безопасности Украины начала проверку Савченко на полиграфе в минувшую пятницу, но он был приостановлен из-за плохо самочувствия Надежды. Предполагалось, что экспертиза на полиграфе будет продолжена в понедельник.