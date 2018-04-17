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    Оппозиция Армении заявила о начале "ненасильственной бархатной революции"

    Тема:

    Революционная Армения (107)

    (обновлено: )35904
    Оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что его сторонники намерены парализовать деятельность государственных органов Армении.
    Акция протеста оппозиции в Ереване
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    КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Руководитель акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявляет о начале "ненасильственной бархатной революции" в стране.

    "В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции", — сказал Пашинян на митинге своих сторонников.

    Акция протеста оппозиции в Ереване
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    На площади Франции, где проходит митинг, собрались около 3 тысяч человек.

    По словам депутата, его сторонники намерены парализовать деятельность государственных органов.

    В эти минуты в здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром.

    Пашинян так же заявил о начале блокады зданий прокуратуры и кассационного суда. 

    "Окружите эти здание. Никто не должен выходить и входить", — заявил Пашинян сторонникам. Сами здания закрыты. Сейчас протестующие находятся у нового корпуса правительственных зданий.

    Ранее Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он предложил перекрывать центральные улицы уже ночью, а также приступить к блокированию улиц и дорог в областях страны. Во вторник Пашинян призвал сторонников, не применяя насилия, проникать в здания госорганов, перекрывать улицы, препятствовать работе метро.

    В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера.

    Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.

    Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

    Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.

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