Оппозиция Армении заявила о начале "ненасильственной бархатной революции"

КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Руководитель акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявляет о начале "ненасильственной бархатной революции" в стране.

"В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции", — сказал Пашинян на митинге своих сторонников.

На площади Франции, где проходит митинг, собрались около 3 тысяч человек.

По словам депутата, его сторонники намерены парализовать деятельность государственных органов.

В эти минуты в здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром.

Пашинян так же заявил о начале блокады зданий прокуратуры и кассационного суда.

"Окружите эти здание. Никто не должен выходить и входить", — заявил Пашинян сторонникам. Сами здания закрыты. Сейчас протестующие находятся у нового корпуса правительственных зданий.

Ранее Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он предложил перекрывать центральные улицы уже ночью, а также приступить к блокированию улиц и дорог в областях страны. Во вторник Пашинян призвал сторонников, не применяя насилия, проникать в здания госорганов, перекрывать улицы, препятствовать работе метро.

В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера.

Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.