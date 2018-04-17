Указ о назначение Саргсяна премьером Армении подписан президентом

КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначение экс-главы государства Сержа Саргсяна премьер-министром страны, несмотря на акции протеста в Ереване.

"Назначить Сержа Саргсяна премьер-министром Республики Армения", — говорится в указе, размещенном на сайте президента.

Саргсян был избран главой правительства во вторник на специальном заседании Национального собрания (парламента) страны, несмотря на проходящие с 13 апреля акции протеста. При этом протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

После вступления в силу конституционных реформ 2015 года к премьеру перешли основные полномочия по управления страной.