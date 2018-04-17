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    Указ о назначение Саргсяна премьером Армении подписан президентом

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    Указ о назначение экс-главы государства Сержа Саргсяна премьер-министром страны подписан, несмотря на акции протеста в Ереване. Протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.
    Серж Саргсян
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначение экс-главы государства Сержа Саргсяна премьер-министром страны, несмотря на акции протеста в Ереване.

    "Назначить Сержа Саргсяна премьер-министром Республики Армения", — говорится в указе, размещенном на сайте президента.

    Саргсян был избран главой правительства во вторник на специальном заседании Национального собрания (парламента) страны, несмотря на проходящие с 13 апреля акции протеста. При этом протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

    После вступления в силу конституционных реформ 2015 года к премьеру перешли основные полномочия по управления страной.

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