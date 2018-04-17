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    Общество

    Конфликт прокуратуры и Минобороны. Матиос подал в суд на Муженко

    (обновлено: )20120
    По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, Генштаб незаконно запретил военным прокурорам посещать места дислокации воинских частей и соединений без письменного разрешения.
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    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура подала в суд на начальника Генштаба Виктора Муженко.

    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН
    Матиос раскрыл карты: в зоне АТО погибает много и не в бою

    По его словам, Генштаб незаконно запретил военным прокурорам посещать места дислокации воинских частей и соединений без письменного разрешения.

    "Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерны ли действия Генштаба или не правомерны", — заявил главный военный прокурор в интервью "112 Украина".

    Он уточнил, что ответчиком в процессе выступает Муженко и юридическое управление Генштаба.

    По словам Матиоса, в 2017 году благодаря работе военных прокуроров в воинских частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 и к административной — 1 300 военнослужащих.

    Конфликт между военной прокуратурой и Минобороны разгорелся из-за озвученной Матиосом статистики суицидов в армии. Главный военный прокурор заявил, что участники АТО или те, которые уходят из зоны ее проведения для восстановления, совершают в среднем 2-3 самоубийства в неделю. Позже начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский сообщил, что озвученные Матиосом данные являются ложными, а его заявление — "пиар и манипуляция". При этом он отказался назвать количество самоубийств среди военных, заявив, что это секретная информация.

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