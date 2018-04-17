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    В Кабмине предложили начислять трудовой стаж заробитчанам

    (обновлено: )14803
    Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что власти готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом при условии, что они добровольно застрахуются и заплатят вклад хотя бы за 3 месяца.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Министр социальной политики Андрей Рева предложил начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, которые работаю за границей.

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    "Мы предлагаем стимулировать их (людей, работающих за рубежом — Ред) к добровольному страхованию. То есть мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом при условии, что они добровольно застрахуются и заплатят вклад хотя бы за 3 месяца", — сказал Рева в эфире "112 Украина".

    "За 3 месяца минимальный взнос — это 2500 гривен, а мы за это даем им субсидию и страховой стаж, который будет давать людям право на пенсию. Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты", — отметил министр.

    Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявил, что за прошлый год из Польши в Украину заробитчанами было перечислено почти 100 млрд гривен.

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