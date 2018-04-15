Из Ивано-Франковска: заробитчанка развенчала мифы о работе в России

РИА Новости Украина

За последние годы более 5 миллионов украинцев выехали за границу из-за низкого уровня заработной платы в стране. По официальным статистическим данным, большинство трудовых мигрантов из Украины – это лица в возрасте 20-44 года, сообщает издание "Версии".

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34-летняя Лида уже более 10 лет ездит на заработки в Россию. Дома остается дочь, которой занимаются родные. Женщина говорит, что другого выхода у нее не было.

– Поехала на заработки в другую страну, потому что с высшим образованием у нас перспективы не очень. Оставила дочь на мать, собрала чемоданы и уехала. Более 10 лет я работаю в Москве.

Утверждаю, что большая часть того, что показывают у нас на телевидении – ложь. Работаю в сфере, где постоянно нужно общаться с людьми. И могу сказать, что есть много приветливых, доброжелательных россиян. Несмотря на то, что я жительница Западной Украины, ко мне относятся хорошо, никто не акцентирует на этом внимания.

"Я спокойно выхожу в вышиванке на работу"

– Украинцы свободно ходят и общаются на нашем государственным языке, и им ничего не говорят. Конечно, если они не нарушают законов и не имеют проблем с документами. Я спокойно выхожу вышиванке на работу и никто мне этого не запрещает. Часто даже интересуются, где взяла такую красоту.

Зарплата значительно выше, чем у нас. Отношение как к человеку и работнику тоже хорошее. Скидки и распродажи перед праздниками позволяют одеться дешевле, чем в Украине.

"Есть целая украинская община"

– Там, где я живу, есть целая украинская община. Мы встречаемся, общаемся, празднуем наши праздники. Много здесь "западников". Считаю, что все эти массовые эмиграции украинцев приведут наше государство к негативным последствиям. Молодежь не видит перспективы в собственной стране, а они – ее будущее.