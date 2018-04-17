За год заробитчане переслали из Польши почти 100 млрд грн

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Украинские трудовые мигранты в Польше являются лидерами статистики по количеству, они помогают развить не только польскую, но и украинскую экономику.

Об этом сказал на брифинге в Киеве Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, сообщает УНН.

"Украинцы в Польше является самой многочисленной группой иностранцев, которые являются лидерами по количеству въездов в Польшу, проживания в стране, трудоустройство и обучение в Польше, а также среди тех, кто обращается с просьбой получения польского гражданства. Пребывание работников из Украины в Польше отличается от представителей других стран легким доступом к рынку труда, географической и культурной близостью и потребностями польского рынка труда", — сказал посол.

По его словам, работников из Украины ценят в Польше.

"Они помогают развитию польской экономики, но трудовая миграция является явлением, полезным и для Украины. Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украине. Таким образом, за прошлый год из Польши в Украину было перечислено почти 100 млрд гривен ", — подчеркнул он.

Ранее Министерство здравоохранения Польши рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников из стран за пределами Евросоюза, в частности из Украины.