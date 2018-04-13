Исторические войны. Польша выдвигает ультиматум Украине

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина обратилась к Польше с предложением возобновить сотрудничество между институтами нацпамяти, министерствами культуры и международными комиссиями, занимающимися историческими вопросами. С таким предложением выступил вице-премьер Украины Павел Розенко.

В ответ на предложение Украины глава института национальной памяти (ИНП) Польши Ярослав Шарек заявил, что возобновление сотрудничества с Украинским институтом памяти станет возможным после выполнения украинцами нескольких условий.

По его словам, возобновление сотрудничества с украинцами произойдет после того, как Украина разрешит полякам проводить поисковые работы на своей территории. Речь идет об эксгумации останков польских солдат и легионеров, которые погибли в 1939 году в районе села Костюхнивка Волынской области, и строительстве мест памяти.

Киев приостановил сотрудничество с Институтом национальной памяти Польши и возможное проведение поисков останков поляков на территории Украины, после сноса в апреле прошлого года памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье и других случаев осквернения и разрушения украинских мест памяти в Польше.

Еще одним условием возобновления сотрудничества будет также совместная публикация материалов встреч Польско-украинского форума историков. Работа этого органа, в который входят ученые из обеих стран, в настоящее время приостановлена. Председатель ИНП Польши сказал, что Институт готов проводить следующие встречи с украинскими учеными, если сначала опубликует на польском и украинском языках научные наработки, которые были представлены до сих пор во время этого форума.

"Однако мы до сих пор не получили от украинской стороны текстов украинских авторов, хотя мы можем их напечатать", — сказал председатель Института нацпамяти Польши.

Политическая возня

В отношениях Киева и Варшавы в последнее время царит напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание

Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко не думает, что эти условия невыполнимы для украинской стороны, но к сожалению, это не является панацеей и что после выполнения этих условий не возникнут другие.

"Не это главное в отношениях между Украиной и Польшей. Главное — это то, что польские и украинские политики все время стараются перетянуть одеяло на себя и, соответственно использовать историю в своих целях, особенно историю сложных отношений между украинцами и полякам. И даже если историки договорятся между собой, политики все равно сделают по-своему", — сказал РИА Новости Украина Кость Бондаренко.

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Нашла коса на камень

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович уже отреагировал на заявление польского коллеги.

"В прошлом году мы приостановили проведение работ по поиску захоронений и благоустройство польских мест памяти в Украине в связи с бездействием Польши в вопросах восстановления украинских памятников. Мяч сейчас находится на польской стороне и они могут сделать все от них зависящее, чтобы восстановить это сотрудничество”, — заявил Вятрович в комментарии "Исторической правде".

Что касается работы польско-украинского форума историков и издания его наработок, то Вятрович отметил следующее: "согласно предварительным договоренностям, издание сборника предусмотрено в 2018 год. На сегодня нам не хватает одного польского доклада. С украинской строны готовы все тексты".

Что же касается работы форума историков, директора УИНП напомнил, что в феврале после принятия скандальных изменений в польский закон об институте национальной памяти Польши, Украина выступила с заявлением, что не видит возможностей для продолжения форума в предыдущем формате, поскольку не могут обеспечить безопасность украинских историков на территории Польши.

“Поэтому, следуя ценностям открытого диалога и свободного доступа к источникам, обратились к польским коллегам с предложением о продолжении исторических дискуссий на территории Украины, где отсутствуют какие-либо ограничения или политический диктат относительно оценок прошлого. К сожалению, на сегодня мы не получили никакого ответа на наше предложение. Польские политики хотят завести исторические дискуссии между нашими народами в тупик. И, жаль, что в этом отношении IPN выбирает не сторону историков, а своих политиков", — констатировал Вятрович.

Компромисс никто не ищет

По мнению Костя Бондаренко, хотя Вятрович не является политиком, а все-лишь возглавляет государственный институт, его роль в процессе поиска компромисса трудно трудно переоценить.

"У него — чрезвычайные полномочия. Он, по сути своей является министром истории Украины, потому что несмотря на свой более чем скромный статус директора института нацпамяти, у него влияния гораздо больше, чем у директора любого даже академического института. Поэтому в данной ситуации, я думаю, нужно отталкиваться именно от неформальных возможностей Вятровича. А что касается его позиции, то она обще известна и она неоднократно вредила Украине", — пояснил Бондаренко.

По мнению политолога, рано или поздно компромисс в отношениях между Киевом и Варшавой по вопросу исторической памяти будет достигнут, но проблема в том, что пока этот компромисс не выгоден ни польской, ни украинской стороне.