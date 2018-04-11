Культура и память. Украина обратилась к Польше с предложением

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Украина обратилась к Польше с предложением возобновить сотрудничество институтов национальной памяти, а также министерств культуры обеих стран.

По словам Розенко, Киев надеется, что будет активизировано сотрудничество министерств культуры и институтов национальной памяти обеих стран.

"Мы об этом договаривались и выдвинули такую ​​инициативу, чтобы восстановили свое сотрудничество по крайней мере институты национальной памяти Польши и Украины. Соответствующая инициатива со стороны украинской стороны уже в Варшаву направлена. Также речь идет о министерствах культуры и соответствующих межгосударственных комиссиях, которые существуют на этом уровне", — приводит слова Розенко агентство УНН.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни.

Украинский Институт национальной памяти занимается реализацией государственной политики в сфере восстановления и сохранения памяти украинского народа. В свою очередь институт национальной памяти Польши изучает деятельность органов госбезопасности Польши в период 1944-1990 годов, органов безопасности Третьего рейха и СССР с целью расследования преступлений по отношению к польским гражданам в этот период, а также осуществления процедур люстрации.