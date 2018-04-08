Польша НАШ! Более 2/3 украинцев в Польше... "исчезают"

Владимир Матвеев, обозреватель

В Польше выяснили, что более 70% граждан Украины, приезжающих на работу в страну, "исчезают" сразу после пересечения границы.

"С 1 января 2018 года польские работодатели подали около 240 тысяч заявлений о намерении трудоустроить иностранца (в основном из Украины и в небольшой части из Белоруссии), но к работе приступили менее чем 74 тысячи человек — менее одной трети", сообщает издание Rzeczpospolita.

Сообщается, что такие данные поступили из реестра трудоустройства иностранцев, который с начала текущего года ведет министерство семьи, труда и социальной политики страны.

Отмечается, что это — очевидное доказательство того, что вопреки усилению критериев относительно работодателей (они обязаны сообщить в управление труда о трудоустройстве иностранца под угрозой штрафа), и вопреки получению доступа к реестру заявок у консула, они продолжат служить "необоснованному получению рабочих виз в Шенгенскую зону, где такие люди начинают нелегальную работу", сообщает польское издание.

В Rzeczpospolita полагают, что визовые махинации, проблема незаконного получения виз существует с тех пор, как Польша ввела в 2012 году упрощенные процедуры найма работников из Восточной Европы. Согласно экспертам, упрощенная процедура получения виз лицами, прибывающими в Польшу на работу, используется зачастую для оформления "шенгенских виз и нелегального трудоустройства".

Это подтверждается отчетом Верховной контрольной палаты о трудоустройстве иностранцев, опубликованным в середине марта этого года. По представлению этого ведомства Пограничная служба Польши проверила 48 субъектов, которые зарегистрировали 24 тысячи заявлений о намерении трудоустроить иностранца и обратились за соответствующими разрешениями на работу.

Проверка доказала, что "72% иностранцев, которые благодаря этому пересекли границу Польши, заявленной работы не начали". Renata Dąbrowska/AG Украинцы в Польше. Мыши плачут, но продолжают есть кактус

Верховная контрольная палата также обратилась за данными к Учреждению социального страхования и к налоговой службе. Как выяснилось, "в случаях 90% иностранцев фирмы, которые должны были их зарегистрировать, не оформили их страхования". Вместо этого, по данным налоговых органов, "40% фирм не имели никаких прибылей к налогообложению". Это были фиктивные прибыли, сообщает польский ресурс, как например, предприятие из города Груец, чей официальный адрес совпал с адресом местного автовокзала.

На махинациях с визами, отмечает польское издание, зарабатывают преступники. Сообщается, что за помощь в получении разрешения на работу украинцы платят преступным группам по 600 злотых, то есть примерно 150 евро. Если предположить, что примерно 150 тысяч заявлений нынешнего года о намерении трудоустройства иностранца были фиктивными, то это значит, пишет Rzeczpospolita, что "в карманы преступников лишь за эти первые три месяца 2018 года попало уже 90 миллионов злотых".

Это происходит, невзирая на то, что с января 2018 года в Польше — новые правила трудоустройства иностранцев.

Если раньше заявление о намерении поручить работу иностранцу была бесплатным, то теперь, чтобы его зарегистрировать, работодателю придется заплатить 30 злотых. Кроме того, согласно новым правилам, работодатель может нанять на работу иностранного работника только при наличии двух условий:

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Работодатель должен "предложить иностранцу такую же зарплату, которую он предлагает полякам, находящихся на аналогичной должности". Поскольку приоритетным в Польше является трудоустройство своих граждан, то "работодатель должен доказать, что он пытался привлечь к предлагаемой работе поляков, однако это оказалось невозможным".

Сейчас, по официальным данным, в стране трудоустроено около миллиона украинцев, а, по неофициальным, эта цифра может быть увеличена по разным подсчетам, в полтора-два раза. Большинство из них работают на производстве и в сфере услуг.

В опубликованном недавно исследовании говорится, что работники из Украины оформлены в каждой десятой польской компании.

Согласно польскому ресурсу, эксперты прогнозируют, что в 2018 году в Польше ожидают около двух миллионов работников из Украины.