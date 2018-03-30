Украинцы в Польше: работать - да, но не жить

Опубликованные данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" среди совершеннолетних жителей Западной Украины, которые в течение последних пяти лет работали в Польше.

Более половины тех, кто имеет опыт заробитчанина уже по три раза успели съездить в Польшу. При этом 18% респондентов заявили, что ездили на заработки более пяти раз, а 7% — и вовсе работают на постоянной основе.

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Из опрошенных 77% респондентов заявили, что выполняют физическую работу, а 16% — трудятся в сфере услуг. Работу, связанную с интеллектуальной деятельностью имеют лишь 3% опрошенных, а руководящие должности занимают 1% респондентов.

На сельскохозяйственных работах заняты 34% работающих в Польше украинцев, на строительстве или ремонтных работах — 32%. Помогают в работе по дому 8% опрошенных, примерно такой же процент тех, кто трудится в ресторанном бизнесе, гостиницах, а также ухаживает за пожилыми людьми и инвалидами.

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Подавляющее число украинцев (80%) находят работу в Польше через родственников и знакомых. Услугами государственных служб занятости в Украине и Польше воспользовались менее 1% опрошенных.