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    Украинцы в Польше: работать - да, но не жить

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    Как показывают последние данные социологических исследований, даже если украинские власти окончательно поссорятся с польскими, граждане Украины все равно будут ездить в Польшу на заработки.
    Украинцы в Польше: работать согласны, жить нет
    РИА Новости Украина

    Опубликованные данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" среди совершеннолетних жителей Западной Украины, которые в течение последних пяти лет работали в Польше.

    Более половины тех, кто имеет опыт заробитчанина уже по три раза успели съездить в Польшу. При этом 18% респондентов заявили, что ездили на заработки более пяти раз, а 7% — и вовсе работают на постоянной основе.

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    Из опрошенных 77% респондентов заявили, что выполняют физическую работу, а 16% — трудятся в сфере услуг. Работу, связанную с интеллектуальной деятельностью имеют лишь 3% опрошенных, а руководящие должности занимают 1% респондентов.

    На сельскохозяйственных работах заняты 34% работающих в Польше украинцев, на строительстве или ремонтных работах — 32%. Помогают в работе по дому 8% опрошенных, примерно такой же процент тех, кто трудится в ресторанном бизнесе, гостиницах, а также ухаживает за пожилыми людьми и инвалидами.

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    Подавляющее число украинцев (80%) находят работу в Польше через родственников и знакомых. Услугами государственных служб занятости в Украине и Польше воспользовались менее 1% опрошенных.

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