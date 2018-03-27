Польша начнет строительство забора на границе с Украиной уже в 2018 году

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Польша планирует в сентябре 2018 года начать строительство забора по все своей восточной границе, в том числе и на границе с Белоруссией и Украиной, заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель.

По его словам, ограда большой протяженности должна предотвратить миграцию диких кабанов и перенос африканской чумы свиней на территорию Польши.

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"Мы полагаем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", – цитирует "Польское радио" слова Юргеля на пресс-конференции, которая была посвящена вопросам борьбы с вирусом африканской чумы свиней в ЕС.

Возведение ограды продлится в течение трех-четырех лет.