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    Польша начнет строительство забора на границе с Украиной уже в 2018 году

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    Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель обещает возведение протяженной ограды на границе с Украиной и Белоруссией, чтобы помещать миграции диких кабанов - переносчиков африканской чумы свиней.
    Работа отдела пограничной службы Рава-Русская во Львовской области
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Польша планирует в сентябре 2018 года начать строительство забора по все своей восточной границе, в том числе и на границе с Белоруссией и Украиной, заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель.

    По его словам, ограда большой протяженности должна предотвратить миграцию диких кабанов и перенос африканской чумы свиней на территорию Польши.

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    "Мы полагаем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", – цитирует "Польское радио" слова Юргеля на пресс-конференции, которая была посвящена вопросам борьбы с вирусом африканской чумы свиней в ЕС.

    Возведение ограды продлится в течение трех-четырех лет.

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