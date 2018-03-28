Эксперт: Украинские заробитчане - золотая жила для Польши

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинские рабочие в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% ВВП страны. Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий. В пересчете это примерно 2,8 млрд долларов. В то же время, Нацбанк ранее сообщал о других цифрах. Там посчитали, что украинцы из Польши на родину за год перечислили около 100 миллиардов гривен, т.е. около 3,8 млрд долларов.

Таким образом общий объем перечисленных средств превысил даже общий объем иностранных инвестиций в Украину.

Масштабы заработков украинцев в Польше в эфире радиостанции Голос Столицы оценил президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

О чем здесь может идти речь? О расширении трудовых прав официально трудоустроенных украинцев или о большем налогообложении их зарплат?

— Не думаю, что речь идет именно о налогообложении зарплат, потому что под трудовых мигрантов отдельно никто не будет переписывать свою налоговую систему.

А что имеют в виду поляки? Они в действительности хотят максимально расширить возможности для легального трудоустройства украинцев в Польше, они хотят доносить как можно больше информации о том, что в Польше можно работать, зарабатывать, находится под защитой польского государства.

По оценке главы польской инспекции труда, в Польше нелегально работает около 800 тысяч трудовых мигрантов из Украины. Естественно, это огромный массив людей, которые в случае, если они будут работать легально, очень серьезно пополнят казну польского государства. По некоторым оценкам, речь идет о сумме до 20 млрд злотых.

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Но опять же, могу сказать, это желание у них появилось не сегодня и не вчера. Начиная с 2016 года, если посмотреть, то на конец третьего квартала 2016 года в Польше работало на официальных договорах, на основании которых происходит отчисление в местные фонды социальной занятости и в местные фонды пенсионного страхования, 172 тысяч украинцев.

На конец третьего квартала 2017 года их уже стало 308 тысяч. То есть, рост составил 78%. И естественно, Польша не хочет останавливаться на этих цифрах, они хотят, чтобы большая часть, 90% людей, все-таки работали легально. Это позволит отбалансировать и бюджет польского государства, выполнять те социальные обязательства, которые берет на себя правящая партия.

Насколько достаточны трудовые права официально трудоустроенных украинцев в Польше?

— Права трудовых мигрантов такие же, как и права обычных коренных жителей Польши. Ни в коем случае работодатель не имеет права оплачивать меньше зарплаты, чем он платит местному жителю.

И сделано это, в первую очередь, не из любви к ближнему своему соседу приехавшему, а сделано это только с той точки зрения, чтобы трудовые мигранты из других стран не вытесняли местных жителей и чтобы они не оказывали какого-то пагубного воздействия на внутренний рынок. Поэтому если при проверке инспекцией труда выяснится, что за равные объемы работ украинцу условному платят меньше, чем поляку, то это будет признано как нарушение прав работника, на это предприятие будет выписан достаточно серьезный штраф, поэтому поляки, которые трудоустраивают легально у себя украинцев, ни в коей мере не ограничивают их в их правах работника.

Есть ли проблемы с соблюдением нормальных трудовых отношений?

— Абсолютно. Самая большая проблема, почему украинцы массово работают нелегально в Польше, украинцы просто копируют модель поведения, которая, к сожалению, присуща нашей стране.

Они выезжают и думают: ну, если мне предлагают, условно, на 50 грошей, на 1 злотый в час больше, буду я работать нелегально. И они к этому относятся абсолютно спокойно, и поэтому Польша не может воздействовать и не может она проводить информационные кампании на территории Украины, этим должно заниматься, в первую очередь, украинское государство.

Естественно, они пытаются заходить немножко с другой стороны, они просто максимально формализируют процесс нахождения украинцев на территории Польши, они ставят бизнес в такие рамки, что бизнесу выгодно работать исключительно легально и трудоустраивать людей исключительно легально. Это — политика государства.

Какая средняя зарплата украинцев в Польше?

— Если говорить о средней зарплате, они могут рассчитывать где-то на 2-2,5 тысяч злотых. Это порядка 15-20 тысяч гривен.

Имеют ли украинцы, работающие в Польше, право на получение пенсии там?

— Когда человек работает легально на основании трудового договора и он производит отчисления в местный пенсионный фонд, а я говорил, что именно их количество выросло по сравнению с 2016 годом на 78%, и я уверен, эта цифра будет расти дальше, да, эти люди по достижению пенсионного возраста смогут претендовать на получение пенсии из польского пенсионного фонда.

Но для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы украинское государство вместе с польским принимали решения о выплате этих зарплат за тот период времени, когда человек работал в Польше, чтобы человек, находясь в Украине, мог получать эту дополнительную оплату от польской пенсионной системы.

Как облагаются налогами перечисления украинцев на родину?

— С учетом того, что, к сожалению, у украинцев присущ определенный скепсис и недоверие к нашей финансовой системе, 61% украинцев — вот сегодня как раз была пресс-конференция по этому поводу и оглашались новые данные социологические по настроениям и мнению трудовых мигрантов, которые работают в Польше — 61% заявили, что они никогда не пользовались банковскими системами перечисления денег и завозили деньги сюда, в Украину, исключительно в наличном виде.

То есть говорить о том, что каким-то образом облагаются налогом деньги, которые проходят через нашу банковскую систему, немножко неправильно. Перечислил человек и перечислил. Заплатил комиссию банку — и не больше.

То есть преимущественно украинцы везут сюда деньги "в темную"? Они не указывают, что и сколько они перевозят?

— То, что украинцы везут в Украину деньги, это уже хорошо. Если посчитать, что по уточненным данным НБУ с 2015 по 2017 год украинцы теми или иными каналами завезли 23,8 млрд долларов, то это больше, чем совокупно все иностранные инвестиции, которые заходят в Украину. Это больше, чем дает МВФ.

По уточненным данным НБУ, за прошлый год в Украину трудовыми мигрантами было перечислено 9,3 млрд долларов. Это 8,5% ВВП Украины. И деньги, которые заходят в Украину, они поступают через систему потребления, через магазины, через обменные пункты, они все равно попадают в нашу банковскую систему.

А когда человек оплачивает покупку каких-либо товаров, услуг, то через акцизы и через НДС эти деньги все равно поступают в нашу налоговую систему, и, конечно, у меня вызывает некоторое недоумение желание наших отдельных чиновников ввести налогообложение тех средств, которые люди заработали за рубежом.

На мой взгляд, это абсолютно неправильно, потому что, опять же повторюсь, через акцизы и через НДС эти деньги все равно поступают в нашу налоговую систему.

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Между тем, глава экспортно-аналитического совета Украинского аналитического цента Борис Кушнирук в эфире "ГС" подтвердил тот факт, что статистика инвестиций в Украину держится на заробитчанах.