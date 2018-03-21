Россияне обогнали украинцев по просьбам об убежище в Польше

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина.Укринформ" со ссылкой на данные Евростата.
В то же время, россияне обогнали украинцев и оказались на первом месте по этому показателю — у них 2120 просьб, что составляет 71% от всех обращений.
Граждане Таджикистана — третьи в списке просителей убежища в Польше — 85 обращений (3%).
Также отмечается, что чаще всего украинцы впервые обращались о предоставлении убежища в Италии (30%) — 2710 обращений. Испания с 2185 обращениями (24%) — второе место среди предпочтений украинцев, Германия — третья с 1090 обращениями (12%).
Всего в страны ЕС в 2017 году за предоставлением убежища впервые обратились 8945 украинцев.
Как сообщалось ранее, число запросов на получение убежища в Евросоюзе упало в прошлом году на 50% по сравнению с предыдущим годом.