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    Общество

    Россияне обогнали украинцев по просьбам об убежище в Польше

    (обновлено: )14914
    Чаще всего украинцы впервые обращались о предоставлении убежища в Италии (30%) - 2710 обращений. Испания с 2185 обращениями (24%) - второе место среди предпочтений украинцев.
    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. 

    Украинец Назар Семчишин, более 6 лет проживающий в США
    zik.ua
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    В прошлом году с просьбой о предоставлении убежища в Польше впервые обратились 300 граждан Украины, что составляет 10% от всех обращений в Польшу, сделанных впервые, сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Евростата.

    В то же время, россияне обогнали украинцев и оказались на первом месте по этому показателю — у них 2120 просьб, что составляет 71% от всех обращений.

    Граждане Таджикистана — третьи в списке просителей убежища в Польше — 85 обращений (3%).

    Также отмечается, что чаще всего украинцы впервые обращались о предоставлении убежища в Италии (30%) — 2710 обращений. Испания с 2185 обращениями (24%) — второе место среди предпочтений украинцев, Германия — третья с 1090 обращениями (12%).

    Всего в страны ЕС в 2017 году за предоставлением убежища впервые обратились 8945 украинцев. 

    Как сообщалось ранее, число запросов на получение убежища в Евросоюзе упало в прошлом году на 50% по сравнению с предыдущим годом.

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