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    Число запросов на получение убежища в ЕС упало вдвое

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (669)

    (обновлено: )4210
    Согласно сообщению Евростата, за прошлый год было подано порядка 650 тысяч запросов на получение убежища в странах Евросоюза от тех, кто впервые обращается с подобным запросом, тогда как в 2016 году их число составляло более 1,2 миллиона.
    Мигрант. Архивное фото
    REUTERS Laszlo Balogh

    КИЕВ, 20 мар – РИА Новости Украина. Число запросов на получение убежища в Евросоюзе упало в прошлом году на 50% по сравнению с предыдущим годом, говорится в Twitter еврокомиссара по внутренним делам, миграции и гражданству Димитроса Аврамопулоса.

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    "Наши общие усилия по управлению миграцией в ЕС приносят плоды. Число заявок на предоставление убежища в 2017 году упало на 50% по сравнению с 2016 годом и (находится на – ред.) аналогичном 2014 году уровне. Другими словам, мы находимся на докризисном уровне", — говорится в сообщении.

    Согласно сообщению Евростата, за прошлый год было подано порядка 650 тысяч запросов на получение убежища в странах Евросоюза от тех, кто впервые обращается с подобным запросом, тогда как в 2016 году их число составляло более 1,2 миллиона. Пик запросов приходился на 2015 и 2016 годы, отмечает Евростат.

    Ранее сообщалось, что в Украине на сегодняшний день зарегистрированы более 3 тысяч беженцев.

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