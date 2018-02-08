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    Луценко рассказал о перспективах Саакашвили в случае отказа в убежище

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    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (14)

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    Как отметил Луценко, если суд признает, что Саакашвили не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него: первая - добровольное возвращение в любую из выбранных им стран.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Если экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили откажут в политическом убежище в Украине, он получит возможность добровольной или принудительной депортации в выбранную им страну, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает ТСН.

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    "Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него. Первая — добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья", — сказал Луценко.

    По его информации, в Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей. "Второй путь — добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу — то есть, Польшу. А также экстрадиция по требованию Главной прокуратуры Грузии", — добавил генпрокурор.

    Он также рассказал, что недавно провел встречу с одним из руководителей грузинской прокуратуры, он в очередной раз подтвердил желание получить Саакашвили по экстрадиции. "Для меня было бы самым трудным последнее решение. Потому что экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение", — сказал Луценко.

    Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.

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