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    Из Тернополя: наших в Польше гоняют, как сидоровых коз

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    Европа открывает для украинцев свои границы (750)

    (обновлено: )242790
    Официальная Варшава осложнила жизнь украинцам, едущим в Польшу на заработки. Теперь придется повозиться с документами и иметь с собой запас денег на первое время. Впрочем, есть и положительные моменты: нововведения усложняют и "бизнес" мошенников.
    Польша. Архивное фото
    te.20minut.ua

    РИА Новости Украина

    С Нового года в польском законодательстве произошли изменения относительно трудоустройства и документации. Традиционно, как любые изменения, они имеют и плюсы, и минусы. При этом, несмотря на то, что желающие работать в Польше украинцы не все интересуются такими новостями, ряд людей уже попали в беду, пишет Светлана Гривас.

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    Об этом рассказывает менеджер по персоналу Ассоциации работодателей Светлана Повар. По ее словам, изменения касаются тех людей, которые хотят работать за границей, въезжая в Польшу с биометрическим паспортом. И не только.

    "Сегодня биометрия — очень классная штука, но в Польшу сейчас наехало столько людей с биометрическими паспортами, поляки просто не успевают, - говорит она. — О чем идет речь: полякам разрешили наших людей трудоустраивать официально, но надо всех наших украинцев проводить через Ужонд труда, то есть аналог нашего Центра трудоустройства. Поэтому получается, если я приехала в Польшу с биометрическим паспортом и могу там находиться три месяца, а потом снова надо возвращаться в Украину на три месяца, и дальше — снова в Польшу могу ехать, то их этих трех месяцев в Польше один – фактически выпадает. Ибо изготовление разрешения на работу идет две-три недели".

    karpatskijobjektiv.com
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    В настоящее время, пока изготавливается разрешение, человек сам себе должен найти и оплачивать жилье. А еще – проедать еще не заработанные деньги.

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    Ввели изменения в Польше, добавляет Повар, и для тех, кто пересекает границу с визой и рабочим приглашением. Ведь они обязаны работать только там, откуда получили приглашение. Если же работник приезжает с приглашением от одного работодателя, а идет работать к другому, он будет работать нелегально до тех пор, пока его «старое» приглашение не аннулируют и новый работодатель не выдаст приглашение от себя. Если же старое не аннулировать, то и нового никто не получит, поскольку вся эта информация фиксируется в базе данных.

    "Причем, процедура подачи по приглашению после Нового года стала сложнее, - добавляет Светлана Повар. - И сейчас она похожа на процедуру получения воеводского. Потому что нужно сбрасывать скан или фото хорошего качества первой страницы загранпаспорта и всех страниц с отметками, первой страницы паспорта гражданина Украины, регистрации места проживания".

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    На этом изменения не заканчиваются. Ведь также изменился срок регистрации любого принятого работника — в любом случае регистрация продлится семь рабочих дней и только тогда работник приступит к работе. Зарегистрировать за день-два уже нельзя. И это еще не все, отмечает специалист.

    money.pl
    Украинские мигранты в Польше
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
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    "Отныне человек должен появиться на работе в Польше до семи дней с указанной даты в приглашении, — отмечает Светлана. — В противном случае его приглашение аннулируют и он не сможет с ним пересечь границу. Виза у него остается открытой, но возникает необходимость в изготовлении нового приглашения, чтобы пересечь границу".

    Плюсы таких изменений в трудоустройстве, по словам специалиста, заключаются в том, что теперь меньше мошенников, которые спекулируют на приглашениях. И больше шансов, что если фирма-посредник пообещала клиенту, что он едет завод, склад или фабрику, то он все-таки туда едет. А не на рыбные заводы, мясокомбинаты…

    "И напоследок хочу сказать, что если фирма-посредник уверяет, что открывает визу по одному приглашению, но работать будете по совсем другому, знайте — это неправда, - говорит Светлана Повар. — Да, виза у вас будет открыта, но пересечь границу вы должны только с тем приглашением, где будете работать. В противном случае — будут неприятности".

    Украинское фото
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу

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