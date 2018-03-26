наверх
26.03.201812:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Польше намерены создать госагентство по делам украинских мигрантов

    (обновлено: )4110
    Как отмечается, в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих, и польские фирмы нуждаются в украинских работниках.
    Безвизовый режим Украины с ЕС. На польско-украинской границе
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Польше хотят создать государственное агентство, которое занималось бы защитой трудовых прав украинских мигрантов. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

    По словам дипломата, в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих, и польские фирмы нуждаются в украинских работниках.

    "Возможно, целесообразным было бы создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, информировало бы украинцев, какие есть вакансии", — сказал замминистра.

    Вместе с тем это агентство занималось бы защитой трудовых прав украинских мигрантов и следило за соблюдением обязанности уплаты пенсионного взноса, уточнил чиновник.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Следственные действия по факту смерти Скрипаля
    Отравление Скрипаля. Британия против России