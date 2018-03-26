В Польше намерены создать госагентство по делам украинских мигрантов

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Польше хотят создать государственное агентство, которое занималось бы защитой трудовых прав украинских мигрантов. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

По словам дипломата, в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих, и польские фирмы нуждаются в украинских работниках.

"Возможно, целесообразным было бы создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, информировало бы украинцев, какие есть вакансии", — сказал замминистра.

Вместе с тем это агентство занималось бы защитой трудовых прав украинских мигрантов и следило за соблюдением обязанности уплаты пенсионного взноса, уточнил чиновник.