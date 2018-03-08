В Польше авто с украинскими заробитчанами попало под грузовик

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 8 марта, на национальной автодороге №28 в Бирче Перемышльского уезда Подкарпатского воеводства в Польше автомобиль Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и попал под колеса грузовика, сообщает издание nowiny24.pl.

Читайте также: Тарифный удар. За газовую переплату заплатят все

"Полицейские установили, что водитель Ford, двигаясь в направлении Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом. В момент ДТП на дороге было очень скользко", — отметила Магдалина Стекура из муниципальной полиции Перемышля.

В микроавтобусе было шесть украинцев. Водитель и пассажир погибли сразу же. Еще четверых пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу. Одного из них, в тяжелом состоянии, транспортировали вертолетом спасательной службы.

Украинские заробитчане ехали из соседней Старой Бирчи. Они работали на реконструкции моста в Бирче. До места назначения не доехали полкилометра. 42-летний водитель грузовика не пострадал. В полиции говорят, что он был трезв.

nowiny24.pl Смертельно ДТП в Польше, погибли украинцы

Ранее сообщалось, что в польском городе Згеж группа грузин и украинцев совершили нападение на полицейских. Правоохранители были вынуждены открыть огонь.