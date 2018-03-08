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    В Польше авто с украинскими заробитчанами попало под грузовик

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    По информации польской полиции, водитель Ford, двигаясь в направлении Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом.
    Смертельно ДТП в Польше, погибли украинцы
    nowiny24.pl

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 8 марта, на национальной автодороге №28 в Бирче Перемышльского уезда Подкарпатского воеводства в Польше автомобиль Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и попал под колеса грузовика, сообщает издание nowiny24.pl.

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    "Полицейские установили, что водитель Ford, двигаясь в направлении Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом. В момент ДТП на дороге было очень скользко", — отметила Магдалина Стекура из муниципальной полиции Перемышля.

    В микроавтобусе было шесть украинцев. Водитель и пассажир погибли сразу же. Еще четверых пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу. Одного из них, в тяжелом состоянии, транспортировали вертолетом спасательной службы.

    Украинские заробитчане ехали из соседней Старой Бирчи. Они работали на реконструкции моста в Бирче. До места назначения не доехали полкилометра. 42-летний водитель грузовика не пострадал. В полиции говорят, что он был трезв. 

    nowiny24.pl
    Смертельно ДТП в Польше, погибли украинцы

    Ранее сообщалось, что в польском городе Згеж группа грузин и украинцев совершили нападение на полицейских. Правоохранители были вынуждены открыть огонь.

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