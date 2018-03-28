Украинцы в Польше. Мыши плачут, но продолжают есть кактус

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что политики регулярно скандалят с Польшей из-за нездоровой любви к сомнительным национальным героям, связь украинцев с соседями слишком тесна для того, чтобы говорить о прекращении отношений.

Как показывают последние данные социологических исследований, даже если власть окончательно побьет горшки с "проклятыми ляхами", украинцы все равно будут ездить к ним за длинным злотым.

Чем дольше, тем лучше

Опубликованные данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" среди совершеннолетних жителей Западной Украины, которые в течение последних пяти лет работали в Польше, не удивили. Например, больше половины тех, кто имеет опыт заробитчанина уже около трех раз успели съездить в Польшу. При этом 18% респондентов заявили, что ездили на заработки более пяти раз, а 7% — и вовсе работают на постоянной основе.

Работа в Польше настолько устраивает украинцев, что они готовы работать там как можно дольше.

"Более половины опрошенных заявили, что на работе в Польше они находились от одного до трех месяцев, — говорит руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. — Четверть опрошенных отметила, что самым длинным был срок пребывания от трех до шести месяцев, 14% — от полугода до года, 3% находились на работе более года".

Готовы на все РИА Новости Украина Евгений Котенко Блинов: деньги заробитчан пока спасают гривну

Интересно и то, чем, собственно, зарабатывают себе на жизнь простые украинцы, которые вынуждены отправиться в Польшу. Так, 77% опрошенных заявили, что по большей части выполняют физическую работу, а 16% — работали в сфере услуг. А вот, украинские "мозги" полякам нужны лишь отчасти — работу, связанную с интеллектуальной деятельностью имели лишь 3% опрошенных, а на руководящих должностях работал аж 1% респондентов.В основном, "польские" украинцы гнут спину на сельскохозяйственных работах (34%) и на строительстве или ремонтных работах (32%). Помогают в работе по дому 8% опрошенных, примерно такой же процент тех, кто трудится в ресторанном бизнесе, гостиницах, а также ухаживает за пожилыми людьми и инвалидами.

Любопытно, что подавляющее число украинцев, 80%, находят работу в Польше через родственников и знакомых. К примеру, услугами государственных служб занятости в Украине и Польше воспользовались менее 1% опрошенных.

"Среди причин выбора Польши, а не другой страны, как места трудоустройства, украинцы называют географическую близость, более высокий размер заработной платы, низкий языковой барьер, а также наличие членов семьи или знакомых, которые уже трудятся в Польше", — отмечает Антипович.

Нелегкая жизнь

Понятно, что райской жизни в Польше никто украинцам не обещал. Каждый из тех, кто в поисках лучшего покинул насиженные места обязательно сталкивается с теми или иными проблемами.

"39% опрошенных считают, что самым трудным в работе в Польше является долговременное разлука с семьей. 32% жалуются на много часов работы в день, 28% — на тяжелые условия труда, 24% — на отсутствие социальной защиты украинских работников. 14% считают проблемой неприязненное отношение к Украинской со стороны поляков, 9% — отсутствие выходных, 8% — плохие бытовые условия, 4% — конфликты с рнанимателем, 3% — конфликты с коллегами", — делится данными социолог.

Стоит ли овчинка выделки — тот еще вопрос. Ведь, терпя лишения на работе, украинцы далеко не всегда могут собрать сумму для того, чтобы выслать родным и близким. Например, две трети из опрошенных никогда не отсылали денег семьи в Украине во время пребывания на работе в Польше.

Но как бы тяжело не было украинцам в Польше, большинство из них вряд ли будет что-то менять в своей нелегкой судьбе. Для многих сегодня нет другой альтернативы, а возвращаться в Украину не имеет смысла. Как бы то ни было, а 63% отметили, что в ближайшее время планируют снова поехать на работу в Польшу, Больше всего тех, кто собирается "за бугор" среди тех, кто были на работе в гостях уже более трех раз.