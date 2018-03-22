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    Блинов: деньги заробитчан пока спасают гривну

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    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине (22)

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    По мнению экономиста Андрея Блинова, экспорт трудовых ресурсов стал мощнейшим фактором экономики Украины — переводы достигли 8% размера экономики.
    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Украинские гастарбайтеры оказались спасателями экономики родной страны. Такие данные следуют из данных регулятора, который изменил методику расчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценки за 2015-2017 годы.

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    Так, выяснилось, что переводы работников значительно больше, чем считалось ранее. По предварительным оценкам НБУ, объем переводов из Польши в прошлом году официальными и неофициальными каналами составил $1,35 млрд. По последним оценкам НБУ, на основе данных Нацбанка Польши эта сумма была выше более чем вдвое — $3,123 млрд.

    На основе обновленной методики НБУ перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов за последние три года. Так, за 2015 год перечислили на $1,8 млрд больше — $7 млрд. За 2016 год — на $2,1 млрд — $7,5 млрд. Показатели 2017 года увеличились на $ 2 млрд, до $9,3 млрд.

    Смотрите также: Как заробитчане влияют на экономику Украины

    Экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов также обратил внимание на то, что Госстат пересчитал рост экономики Украины до +2,5%, в то время как недавно статоценка была 2,1%.

    Эксперт также привел цифры годовых объемов частных переводов в страну с влиянием на дефицит ВВП.

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    "НБУ вообще поменял методику и пересчитал суммы частных переводов за три последних года: • 2015 — на 1,8 млрд до 7,0 млрд долл. США (в итоге дефицит текущего счета 1,8% ВВП превратился в 0,2% ВВП); • 2016 — на 2,1 млрд до 7,5 млрд долл. США (дефицит СТО сократился с 3,7% до 1,4% ВВП); • 2017 — на 2.0 млрд до 9,3 млрд долл. США (дефицит СТО сократился с 3,5% до 1,6% ВВП)", — уточнил Блинов на своей странице в Facebook.

    По его мнению, данные НБУ демонстрируют, что главным продуктом на экспорт в Украине стали заробитчане.

    "Кстати, такие вводные куда лучше объясняют, почему курс гривни по сути три года танцует на одном месте (да и в целом модель экономики лучше пляшет с такими вводными). Экспорт трудовых ресурсов стал мощнейшим фактором экономики Украины — переводы достигли 8% размера экономики", — отметил Блинов.

    При этом, как подчеркнул экономист, сам ВВП почти достиг 3 трлн (2,983 млрд) гривен благодаря высокой инфляции.

    Скриншот с сайта Facebook

    "В долларовом эквиваленте это уже значительное больше $100 млрд — $112 млрд. И где-то в уголке с надеждой затаились инвесторы в укробонды с VRI-привязкой после 2021 года", — резюмировал Блинов.

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