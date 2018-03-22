Блинов: деньги заробитчан пока спасают гривну

РИА Новости Украина

Украинские гастарбайтеры оказались спасателями экономики родной страны. Такие данные следуют из данных регулятора, который изменил методику расчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценки за 2015-2017 годы.

Так, выяснилось, что переводы работников значительно больше, чем считалось ранее. По предварительным оценкам НБУ, объем переводов из Польши в прошлом году официальными и неофициальными каналами составил $1,35 млрд. По последним оценкам НБУ, на основе данных Нацбанка Польши эта сумма была выше более чем вдвое — $3,123 млрд.

На основе обновленной методики НБУ перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов за последние три года. Так, за 2015 год перечислили на $1,8 млрд больше — $7 млрд. За 2016 год — на $2,1 млрд — $7,5 млрд. Показатели 2017 года увеличились на $ 2 млрд, до $9,3 млрд.

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Экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов также обратил внимание на то, что Госстат пересчитал рост экономики Украины до +2,5%, в то время как недавно статоценка была 2,1%.

Эксперт также привел цифры годовых объемов частных переводов в страну с влиянием на дефицит ВВП.

"НБУ вообще поменял методику и пересчитал суммы частных переводов за три последних года: • 2015 — на 1,8 млрд до 7,0 млрд долл. США (в итоге дефицит текущего счета 1,8% ВВП превратился в 0,2% ВВП); • 2016 — на 2,1 млрд до 7,5 млрд долл. США (дефицит СТО сократился с 3,7% до 1,4% ВВП); • 2017 — на 2.0 млрд до 9,3 млрд долл. США (дефицит СТО сократился с 3,5% до 1,6% ВВП)", — уточнил Блинов на своей странице в Facebook.

По его мнению, данные НБУ демонстрируют, что главным продуктом на экспорт в Украине стали заробитчане.

"Кстати, такие вводные куда лучше объясняют, почему курс гривни по сути три года танцует на одном месте (да и в целом модель экономики лучше пляшет с такими вводными). Экспорт трудовых ресурсов стал мощнейшим фактором экономики Украины — переводы достигли 8% размера экономики", — отметил Блинов.

При этом, как подчеркнул экономист, сам ВВП почти достиг 3 трлн (2,983 млрд) гривен благодаря высокой инфляции.

Скриншот с сайта Facebook

"В долларовом эквиваленте это уже значительное больше $100 млрд — $112 млрд. И где-то в уголке с надеждой затаились инвесторы в укробонды с VRI-привязкой после 2021 года", — резюмировал Блинов.