Антипатию к украинцам испытывают 40% поляков - опрос

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Польше количество людей, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает симпатиков, говорится в результатах польского Центра исследования общественного мнения (CBOS).

Каждый четвертый респондент имеет положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных.

Польские социологи отмечают, что отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет. Авторы исследования утверждают, что по сравнению с прошлым годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые включили в опрос.

Больше всего поляков симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Меньше всего — россиянам, ромам и арабам.

Заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером места жительства. Респонденты, которые были более образованными, выражали симпатию к другим народам. Выпускники университетов тоже относительно неохотно заявляли о антипатии. Кроме того, жители больших польских городов чаще с симпатией относились к другим народам.

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Ранее представитель Национального банка Польши обнародовал прогноз, согласно которому от 200 до 300 тысяч украинцев будут прибывать на польский рынок труда в ближайшие несколько лет.