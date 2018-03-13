наверх
13.03.201811:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    В мире

    Антипатию к украинцам испытывают 40% поляков - опрос

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (526)

    (обновлено: )35240
    Польские социологи отмечают, что отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет.
    Работа отдела пограничной службы Рава-Русская во Львовской области
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Польше количество людей, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает симпатиков, говорится в результатах польского Центра исследования общественного мнения (CBOS).

    Туриста из Польши заставили вывесить красно-черный флаг в Яремче
    Туриста из Польши заставили вывесить красно-черный флаг в Яремче

    Каждый четвертый респондент имеет положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных.

    Польские социологи отмечают, что отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет. Авторы исследования утверждают, что по сравнению с прошлым годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые включили в опрос.

    Больше всего поляков симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Меньше всего — россиянам, ромам и арабам.

    Заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером места жительства. Респонденты, которые были более образованными, выражали симпатию к другим народам. Выпускники университетов тоже относительно неохотно заявляли о антипатии. Кроме того, жители больших польских городов чаще с симпатией относились к другим народам.

    Читайте также: Из Тернополя: наших в Польше гоняют как сидоровых коз

    Ранее представитель Национального банка Польши обнародовал прогноз, согласно которому от 200 до 300 тысяч украинцев будут прибывать на польский рынок труда в ближайшие несколько лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Евгений Бакулин
    Дело - труба! В Украине кризис с газом