Дома не сидится. Марши против Польши, власти и всех остальных

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Неспокойный Киев

Суббота, 3 марта, стала последним днем существования под Радой палаточного городка сторонников депортированного из страны бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Утром выходного дня полицейские пришли в палаточный городок протестующих у здания парламента для проведения следственных действий, обысков. Митингующие оказали сопротивление и произошли столкновения.

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В итоге полиция задержала более 100 протестующих, при этом в социальных сетях появились фото жестких действий силовиков — задержанных ставили на колени, паковали в автозаки, заламывая руки, несколько митингующих также получили серьезные травмы.

Жесткие действия правоохранителей вызвали возмущения общественности. В СМИ силовиков сравнили с "Беркутом" в 2014 году. Министр внутренних дел Арсен Аваков сыронизировал по поводу разгона протестующих мемом "прикрутили".

Арсен Аваков/Twitter, 3 марта 2018

Главу МВД поддержал и генеральный прокурор Юрий Луценко, заявивший, что "превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ – табу". По данным правоохранителей, на территории "зачищенного" палаточного городка под Радой нашли гранаты.

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На этом фоне в МВД также попытались объяснить, зачем ставили на колени задержанных.

"Задержанные, которые сопротивлялись, а позже были доставлены в отделение полиции, удерживались таким образом недолго и именно потому, что лежа их удерживать было бы опасно для здоровья, учитывая низкие температуры и снег", — написал в своем Facebook советник начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк. По его словам, правоохранители не запрещали активистам стоя на коленях курить и звонить "побратимам". Сеть после таких комментариев буквально взорвал шквал негативной критики, а столичная прокуратура открыла уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий полицейскими.

На этом фоне спокойно прошло в воскресенье шествие сторонников Саакашвили в центре Киева "Марш за будущее", в котором приняли участие около двух тысяч человек. Колонна прошла от парка Шевченко по улице Владимирской к Михайловской площади, затем по улице Михайловской к Европейской площади, где прошел митинг. Сам же Саакашвили в ответ на разгон палаточного городка анонсировал всеукраинский марш на 18 марта с требованием отставки Авакова, Луценко, Порошенко и проведения выборов.

Ситуация же с разгоном получила продолжение и в другом ключе. Ряд политсил назвали штурм преступлением, а омбудсмен Валерия Лутковская, директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко и руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров потребовали расследовать правонарушения силовиков при разгоне протестующих. А уже в понедельник, через два дня после разгона, в Виннице несколько десятков жителей вышли под стены областной государственной администрации на митинг против жестокого избиения людей под Радой.

Антипольский марш во Львове

Неспокойно было на минувших выходных и во Львове, где в воскресенье националисты устроили факельное шествие. Так, по центральным улицам города прошли маршем более полутора тысяч человек из "Национального корпуса", "Правого сектора" и "Свободы". Мероприятие было приурочено ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.

Марш состоялся под лозунгом "Львов не для польских панов". Участники выкрикивали лозунги "Помни, чужак, здесь хозяин украинец", "Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!" и "Наша земля — наши герои", "Идея нации — против деградации" и другие.

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Как пояснил один из организаторов шествия, лозунг "Львов — не для польских панов" связан с принятым в Польше законом о запрете "бандеровской" идеологии. Вместе с тем спикер "Национального корпуса" Александр Алферов заявил, что марш не был нацелен на провокацию Польши.

"Марш во Львове был посвящен Роману Шухевичу. Это был не первым такой марш за историю Украины. Действительно был создан определенный акцент на нем по отношению к соседнему государству, а именно Польши. Но никаким образом он не является провокацией. Скажем, таким мягким ответом на ситуацию какая сложилась сегодня между Украиной и Польшей", — сказал он.

По его словам, Украине и Польше нужно строить диалог не на ситуации с Волынью, а на других исторических событиях.

"Однако если сегодня, в угоду определенных политических или электоральных предпочтений, польская сторона пытается несколько манипулировать исторической реалией или вообще исторической концепцией существования наших государств, то нам надо просто мягко намекнуть им, что пора прекратить этим заниматься", — уточнил Алферов, добавив, что антипольский лозунг будет звучать снова, если Польша будет апеллировать ко времени, когда существовали польские паны в Львове.

Примечательно, что перед шествием националисты установили у входа в горсовет "столб позора". К нему прикрепили портреты львовских депутатов, которые не голосовали за то, чтобы на админзданиях города вывешивали красно-черный флаг.

По данным материалов открытых источников интернет