В Польше украинца избили под националистические выкрики

Фото facebook.com/osrodek.monitorowania

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В польском Вроцлаве неизвестные совершили нападение на гражданина Украины, сообщает Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше на своей странице в Facebook.

Сообщается, что нападение произошло в трамвае №31 возле остановки Автовокзал.

Нападавшие оскорбляли украинца по национальному признаку.

Польский центр обратился в полицию и просит оказать помощь в поиске преступников. Опубликовано фото камеры наблюдения.

Напомним, аналогичное нападение произошло в феврале в Варшаве. Тогда неизвестный на остановке общественного транспорта напал на двух украинцев, оскорбляя их из-за национальности.