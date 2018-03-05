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    В мире

    В Польше украинца избили под националистические выкрики

    (обновлено: )41891
    Во Вроцлаве двое неизвестных прямо в салоне трамвая набросились на украинца, при этом оскорбляя его. Полиция и польские правозащитники ищут нападавших. Это уже второй подобный инцидент за последний месяц.
    Момент избиения украинца в трамвае в Польше
    Фото facebook.com/osrodek.monitorowania

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В польском Вроцлаве неизвестные совершили нападение на гражданина Украины, сообщает Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше на своей странице в Facebook.

    Марш националистов во Львове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Сообщается, что нападение произошло в трамвае №31 возле остановки Автовокзал.

    Нападавшие оскорбляли украинца по национальному признаку.

    Польский центр обратился в полицию и просит оказать помощь в поиске преступников. Опубликовано фото камеры наблюдения.

    Напомним, аналогичное нападение произошло в феврале в Варшаве. Тогда неизвестный на остановке общественного транспорта напал на двух украинцев, оскорбляя их из-за национальности.

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