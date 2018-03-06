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06.03.201811:11
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    Генконсульство Украины обратилось в полицию Польши из-за избиения украинца

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    Как сообщили в консульстве Украины, они написали запрос относительно случая, произошедшего в городской полиции Вроцлава, что патрулирует город. Пока ответ от полиции не поступил.
    Момент избиения украинца в трамвае в Польше
    Фото facebook.com/osrodek.monitorowania

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Генконсульство Украины в Кракове написал запрос в полицию после того, как 2 марта двое неизвестных избили украинца во Вроцлаве. Об этом в понедельник сообщили в консульстве.

    "Мы написали запрос относительно случая, произошедшего в городской полиции Вроцлава, что патрулирует город. Пока ответ от полиции не поступил, ожидаем", — сообщили в Генеральном консульстве.

    Напомним, что двое мужчин атаковали украинца в трамвае во Вроцлаве. Они избили его и скрылись. По словам очевидцев, нападение произошло на национальной почве.

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