Генконсульство Украины обратилось в полицию Польши из-за избиения украинца

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КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Генконсульство Украины в Кракове написал запрос в полицию после того, как 2 марта двое неизвестных избили украинца во Вроцлаве. Об этом в понедельник сообщили в консульстве.

"Мы написали запрос относительно случая, произошедшего в городской полиции Вроцлава, что патрулирует город. Пока ответ от полиции не поступил, ожидаем", — сообщили в Генеральном консульстве.

Напомним, что двое мужчин атаковали украинца в трамвае во Вроцлаве. Они избили его и скрылись. По словам очевидцев, нападение произошло на национальной почве.