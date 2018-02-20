В Варшаве прямо в автобусе избили двух украинцев за их национальность

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Варшаве неизвестный совершил нападение на двух украинцев с применением оскорблений из-за их национальности. Об этом сообщает портал Onet.pl.

Инцидент произошел в варшавском районе Воля. Двое украинцев стояли на остановке на пересечении улиц Простой и Железной, а по прибытии автобуса попытались в него войти.

"Когда они заходили в автобус, какой-то человек толкнул одного из граждан Украины. Когда автобус тронулся с места, тот самый человек подошел к ним и напал, нанося украинцу удары кулаками в голову. При этом в присутствии других пассажиров он публично их оскорблял, учитывая их национальную принадлежность", — рассказала подкомиссар Марта Сульовска из районной полиции Варшавы.

Нападающий употреблял обсценную лексику, требовал от украинцев уезжать из Польши. Когда автобус остановился, мужчина выскочил из него и убежал.

На место происшествия прибыла скорая, которая увезла пострадавших в больницу.

Полиция открыла дело и начала поиски злоумышленника. С помощью записей камер наблюдения уже под вечер того же дня полицейским удалось задержать 27-летнего мужчину.

В прокуратуре ему предъявили обвинения в избиении на национальной почве. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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