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    В мире

    В Варшаве прямо в автобусе избили двух украинцев за их национальность

    (обновлено: )703130
    Как отмечается, двое украинцев зашли в автобус, где их начал оскорблять неизвестный, после чего напал с кулаками. Когда автобус остановился, мужчина выскочил из него и убежал.
    Задержанный за нападение на украинца в Польше
    warszawa.onet.pl

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Варшаве неизвестный совершил нападение на двух украинцев с применением оскорблений из-за их национальности. Об этом сообщает портал Onet.pl.

    Инцидент произошел в варшавском районе Воля. Двое украинцев стояли на остановке на пересечении улиц Простой и Железной, а по прибытии автобуса попытались в него войти.

    Заробитчанка
    Prolviv.com
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    "Когда они заходили в автобус, какой-то человек толкнул одного из граждан Украины. Когда автобус тронулся с места, тот самый человек подошел к ним и напал, нанося украинцу удары кулаками в голову. При этом в присутствии других пассажиров он публично их оскорблял, учитывая их национальную принадлежность", — рассказала подкомиссар Марта Сульовска из районной полиции Варшавы.

    Нападающий употреблял обсценную лексику, требовал от украинцев уезжать из Польши. Когда автобус остановился, мужчина выскочил из него и убежал.

    На место происшествия прибыла скорая, которая увезла пострадавших в больницу.

    Полиция открыла дело и начала поиски злоумышленника. С помощью записей камер наблюдения уже под вечер того же дня полицейским удалось задержать 27-летнего мужчину.

    В прокуратуре ему предъявили обвинения в избиении на национальной почве. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

    Ранее в Киеве на центральном ж/д вокзале произошло дерзкое нападение на поляка.

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