В Польше отложили вступление в силу "антибандеровского закона"

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Принятый в Польше закон о запрете "бандеровской идеологии" не будет применяться до тех пор, пока документ не рассмотрит Конституционный суд. Об этом заявил в эфире телеканала TVN24 спикер сената республики Станислав Карчевский.

Отвечая на вопрос о предложениях отложить применение закона до вынесения решения КС, Карчевский заверил, что так оно и будет.

"Я согласен. Я уверен, что так будет. Хочу всех успокоить", — сказал он.

По его словам, "закон не будет работать" до его оценки в Конституционном суде.

"Это могло бы возбудить еще более сильные эмоции", — отметил спикер польского сената.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Уже подписанный закон Дуда направил на рассмотрение в Конституционный суд. В соответствии с новым польским законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства.

Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, Израиле и США. Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон разочарован принятием в Польше закона о Холокосте, так как его реализация негативно повлияет на свободу слова.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.